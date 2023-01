Rodríguez Larreta denunció espionaje ilegal: “Estamos ante otra operación del kirchnerismo”

A su regreso de Villa La Angostura donde pasó las fiestas de fin de año, Horacio Rodríguez Larreta ofreció una conferencia de prensa en la que defendió a su ministro de Seguridad, quien ayer pidió licencia, y cargó con dureza contra el gobierno nacional y el kirchnerismo.

“Lamentablemente, fuimos testigos de una nueva operación del kirchnerismo usando el espionaje ilegal, manipulando la información para atacar y perseguir a los que no piensan como ellos”, denunció Rodríguez Larreta en relación a las nuevas filtraciones de supuestos chats en los que interviene el ministro Marcelo D’Alessandro. Los primeros chats filtrados, a principios de diciembre pasado, revelaron un viaje a Lago Escondido, en avión privado, del que participó el ministro porteño junto a funcionarios judiciales.

De acuerdo a su interpretación, con la revelación de los chats “buscan distraer la atención de los temas que son importantes para los argentinos como la inflación o la inseguridad; no es la primera vez que lo hacen y desgraciadamente no creo que sea la ultima”, advirtió el jefe de Gobierno porteño.

Horacio Rodríguez Larreta enfatizó: “Esto es espionaje ilegal: hubo un hackeo del teléfono de D’Alessandro, le robaron la línea telefónica, le sacaron los chats de Telegram y a partir de eso armaron un montaje. Esto es típico de cómo se manejan las mafias”.

“Yo confío en Marcelo D’Alessandro y respeto su decisión de tomar una licencia y poner a disposición toda la información para desenmascarar la operación del kirchnerismo”, dijo en defensa de su ministro.

“Como si no les alcanzara con esta persecución, el Gobierno (nacional) vuelve a atacar a la Justicia. Siempre lo mismo: no les gusta un fallo, lo desconocen, no les gusta un juez, quieren remover un juez, no les gusta un ministro, persiguen al ministro. En realidad lo que no les gusta es la democracia, el balance de poderes que supone un sistema republicano. A esta altura estaría bueno que reconozcan que no les gusta la democracia”, sostuvo.

“El Presidente acompañado por unos gobernadores dijeron que ‘no, que esta Corte Suprema no nos gusta, cambiemos a todos los jueces’. Cumplir con la Constitución no es opcional, tienen que entender que no tienen todo el poder absoluto. Aunque el kirchnerismo quiera anular uno de los poderes de la República, no lo vamos a permitir; vamos a oponernos en el Congreso, vamos a evitar que atenten contra un poder del Estado. No vamos a permitir que se lleven por delante la República”, afirmó Rodríguez Larreta.

No se sabe aún por cuánto tiempo será la licencia pedida por D’Alessandro, un hombre que venía siendo clave en el armado de la estrategia de Larreta para pugnar por la candidatura presidencial del PRO.