Qué dijeron los tres diputados mendocinos sobre el encuentro con Milei y qué se pidió para Mendoza

Este jueves parte del bloque de diputados nacionales radicales participaron de un encuentro con el presidente Javier Milei, de los cuales dieron el presente Julio Cobos, Pamela Verasay y Lisandro Nieri, los tres radicales mendocinos. La reunión tuvo como objetivo por parte del mandatario de dar una suerte de síntesis respecto al trabajo legislativo que se dio en el Congreso, “agradecer” el acompañamiento del partido en proyectos clave y trazar un panorama de Gobierno hacia el 2025.

A fin de cuentas, manifestaron que el encuentro fue “positivo” y cordial. Si bien hubo muchos temas generales sobre la mesa, principalmente se habló del rumbo económico y algunas pautas que pretende resolver o delinear el Gobierno en 2025.

Los diputados locales aseguraron que el Presidente “escuchó” las sugerencias que hicieron los legisladores, como la necesidad de Ficha Limpia, e incluso pusieron sobre la mesa el tema del estado deplorable de la ruta internacional 7.

También mencionaron que Milei habló en buenos términos del transcuso macroeconómico, con baja del riesgo país, más inversiones y crecimiento de la economía para el 2025. Desde el bloque radical se puso énfasis en instaurar una suerte de “RIGI”, es decir, un régimen de incentivos pero enfocado en pymes.

Sobre el año que viene, planteó que los hidrocarburos y minería serán focos de generación e inversión económica, al igual que el campo y la liquidación de granos; pero puso énfasis en trabajar en una reforma tributaria para el 2025 y compatibilizar una rebaja de impuestos nacionales, en conjunto con una baja de presión impositiva también de las provincias, por lo que se requiere un acuerdo con los gobernadores.

En el caso de Cobos, quien ha sido uno de los legisladores radicales críticos de la gestión y de algunos “modos” de Milei, defendió su postura de haber ido al encuentro con el Presidente, al sostener que “si nos manejamos por las expresiones o por las emociones, la verdad que tendríamos que rechazar todo. Pero me parece que está el país por delante, y no por la circunstancia o por algunas expresiones, vamos a actuar o de la misma forma. Si no, nos ponemos a la misma altura”, expresó a LV10.

El diputado nacional Julio Cobos.

Por otro lado, de Ficha Limpia, Cobos mencionó que el abogado Alejandro Fargosi sigue trabajando en el proyecto, y que se le ha pedido algunas consideraciones a otros ministros, como el caso de Luis Petri. No obstante, manifestó que verán “cómo están con los tiempos”, y mencionó que no se habló del tema tanto político-electoral, como tampoco de las sesiones extraordinarias.

El exgobernador también puso sobre la mesa el estado de la Ruta 7. “El Presidente participó en el proyecto, cuando él formaba parte del equipo de Corporación América y conoce la iniciativa que había en ese sentido de realizar un túnel con iniciativa privada. Hizo referencia sobre un proyecto que, para él, todavía está vigente y que hay que incentivarlo”, dijo.

Sobre las demoras y los problemas en la calzada, Milei “se comprometió a acelerar los procesos. Nosotros le dijimos que habíamos pedido la emergencia para ese tramo y que eso le facilitaba acelerar los procesos licitatorios. La respuesta fue que se iba a encargar de ver el tema con el propio (Luis) Caputo, porque de él depende el tema de obra pública hoy en día”.

En el caso de Pamela Verasay, sostuvo a Los Andes que lo más destacable “fue que el gobierno supo reconocer el trabajo del Bloque de la UCR en este primer año, donde en el Congreso no solo acompañamos las iniciativas que proponían, sino que pusimos nuestra visión para mejorarlas”.

Además de plantear las reformas impositivas que prometió Milei para el 2025, agregó que los diputados “planteamos individualmente temas de infraestructura, como el estado de las rutas nacionales y también se habló del RIGI, retenciones y de las cuestiones que aún quedan pendientes, como la Reforma Laboral y sindical”.

Pamela Verasay - Federico López Claro

“Tenemos nuestras diferencias con el gobierno, por supuesto, pero el diálogo es la única opción para llegar a los consensos y esto es lo que se debe priorizar en los próximos años. El Presidente fue claro y puso a disposición su gabinete para los temas puntuales a trabajar durante el próximo y pidió comprensión y trabajo conjunto para poder avanzar en las reformas profundas”, sostuvo.

En diálogo con Los Andes, Lisandro Nieri calificó de “muy buena” la reunión con Milei y marcó que si bien el Gobierno “ve un crecimiento consolidado”, en su caso también ve un crecimiento, pero “incipiente”.

Por otro lado, señaló que Milei prometió que no establecerá “ningún ‘plan platita’ el año que viene”, y que profundizará reformas como la laboral y la impositiva “con simplificaciones, procurando bajar impuestos y devolver la autonomía a las provincias”.

Sobre esto, señaló Nieri que es un punto “importantísimo” para Mendoza, porque “dejará plasmado en esa competencia por las inversiones el orden que ya viene manejando y que tiene consolidado Mendoza hace 9 años”.

Lisandro Nieri, diputado nacional. Foto: Archivo / Los Andes

Otro de los pedidos del radicalismo fue la reforma laboral sindical, “que nos dejó gusto a poco, porque nuestra propuesta era más abarcativa y veíamos una oportunidad de bajar costos laborales por ese lado”.

“Queda a trabajar el año que viene en reformas que, si bien el Presidente considera que con el orden fiscal ya es condición suficiente para crecer a altas tasas y de manera sostenida, sin otras reformas no es tan claro que eso suceda”, finalizó.