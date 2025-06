Qué dice el artículo 280, la herramienta con el que la Corte podría dejar a Cristina presa y sin elecciones

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en revisión el expediente de la ex presidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad y está en condiciones de emitir una sentencia definitiva que podría frustrar su candidatura a legisladora bonaerense.

Esto significa que los jueces pueden cerrar el caso sin ingresar al fondo de la cuestión, algo que en el entorno de la ex mandataria genera especial preocupación, sobre todo ante la inminencia del fallo por la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada en la causa por presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz.

¿Qué dice el artículo 280?

La norma forma parte del procedimiento ante la Corte Suprema y establece:

Rechazo discrecional del recurso extraordinario: la Corte puede rechazarlo sin explicar el fondo del asunto, solo invocando este artículo.

Falta de agravio federal o cuestiones insustanciales: se aplica cuando el planteo no presenta relevancia institucional, trascendencia jurídica ni vulneración de derechos constitucionales.

Sin apertura a prueba ni hechos nuevos: no se admiten nuevos argumentos ni pruebas en esta instancia.

Aplicable también a recursos ordinarios y de queja (Art. 285): si la Corte considera improcedente la queja, puede invocar el mismo artículo para desecharla.

Hoy a la tarde nos vemos en la sede del Partido Justicialista. Vamos a homenajear a las víctimas de los fusilamientos de José León Suárez en este Día de la Resistencia Peronista. https://t.co/SqV81JUSOP — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 9, 2025

El impacto político en el caso Kirchner

Mientras Cristina Kirchner ya anunció su postulación por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, el eventual fallo adverso de la Corte podría inhabilitarla legalmente, pese a que el Congreso no avanzó con el proyecto de “Ficha Limpia”.

La condena del Tribunal Oral Federal N.º 2, confirmada por Casación, es por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y contempla inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De confirmarse esa sentencia por la Corte, se activaría la imposibilidad legal de inscribirse como candidata, lo que implicaría un freno político y simbólico para el kirchnerismo a tres meses de las elecciones legislativas.

Mayra Mendoza rechazó las acusaciones de Espert contra Cristina , a quien calificó como “chorra y delincuente”

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, rechazó hoy las acusaciones de José Luis Espert contra Cristina Kirchner, a quien el diputado nacional calificó como “chorra y delincuente”, y señaló que quienes quieren a la ex presidenta presa son “cagones y mafiosos”.

“El impresentable que viaja en aviones narcos y debería dar explicaciones ante la justicia sos vos @jlespert (por José Luis Espert)” señaló la jefa comunal e integrante de la agrupación kirchnerista “La Cámpora”.

Espert había manifestado en la red social X que la ex Presidenta “es chorra, delincuente" y dijo que "tiene que estar presa y desaparecer de la vida política argentina”, aludiendo al fallo que tiene pendiente de ser ratificado por la Corte Suprema en la "Causa Vialidad", en la que la ex mandataria tiene una condena a seis años de cárcel que la inhabilitaría además para ser candidata a cargos electivos o públicos.

Mendoza respondió al posteo de Espert contra la ex mandataria con otra publicación en la misma red social, en la que dirigiéndose al legislador de La Libertad Avanza sostuvo: “Una vez más tus palabras te exponen como el gorila que sos”.

El impresentable que viaja en aviones narcos y debería dar explicaciones ante la justicia sos vos @jlespert

Una vez más tus palabras te exponen como el gorila que sos. La vigencia de una líder no la define el partido judicial, como no lograron con proscripciones apagar a Perón… https://t.co/kMKvNxIbtZ — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) June 9, 2025



Una vez más tus palabras te exponen como el gorila que sos. La vigencia de una líder no la define el partido judicial, como no lograron con proscripciones apagar a Perón… https://t.co/kMKvNxIbtZ — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) June 9, 2025

Para la intendenta quilmeña “la vigencia de una líder no la define el partido judicial, como no lograron con proscripciones apagar a (Juan Domingo) Perón en el corazón de los argentinos, tampoco lo podrán hacer ahora. Cambian los métodos, pero demuestran que no aprenden nada”, subrayó.

“Sería bueno que traten de ganarle en las urnas (dijo en alusión a la ex presidenta) siendo mejores con el pueblo de lo que ella fue, pero claro, ustedes defienden otros intereses. En definitiva, lo que venimos diciendo: cagones y mafiosos”.

Finalmente le expresó a Espert que Cristina Kirchner “no va a desaparecer y a vos no te va a querer nunca nadie. Existís a base de odio y del comportamiento de casta que te llevó de Larreta a Milei”.