Por qué el consenso fiscal insinúa un quiebre entre la UCR y el Pro

La firma del Consenso Fiscal con la Nación por parte de los gobernadores radicales hizo un lógico “ruido” puertas adentro de Juntos por el Cambio, aunque en general nadie se atrevió en la nueva mesa de conducción nacional de la coalición opositora a hacer público algún desacuerdo con la decisión que tomaron los tres gobernadores de provincia de la UCR.

Rodríguez Larreta no firmó con el argumento, válido, de que la ciudad autónoma que él gobierna está en juicio contra la Nación, ante la Corte, por aquel intempestivo recorte de recursos que le aplicó el Ejecutivo nacional para aplacar la rebelión policial bonaerense por temas salariales y otras reivindicaciones. Por eso Gerardo Morales no tuvo otra opción que justificar a su colega porteño: “Si yo hubiese estado en la misma situación que Horacio tampoco hubiese firmado”, dijo el jujeño en una entrevista televisiva.

Morales, Valdés y Suárez acordaron suscribir el nuevo pacto, junto a la mayoría justicialista de sus pares, con un discurso unificado: en Jujuy, Corrientes y Mendoza no habrá suba de impuestos ni se crearán gravámenes. Hasta ahí, la misma postura que Rodríguez Larreta.

Sin embargo, es evidente que se insinúa un quiebre entre Pro y UCR en este tema. El Pro no acompaña y el radicalismo en pleno sí. Y ese posible quiebre comenzó a manifestarse desde Mendoza, justamente. La primera voz crítica por el acuerdo que firmó Suárez fue la del principal referente macrista mendocino, Omar De Marchi.

Entienden en el macrismo local que, si la excusa para firmar era la renegociación de deuda de la Provincia con la Nación, se podría haber reclamado dividir el pacto fiscal: por un lado, la facultad para la suba de impuestos y por otro la renegociación de deudas con las provincias. O directamente haber pedido observar artículos del convenio para hacer explícito el desacuerdo con la factibilidad de subir impuestos.

Es evidente que a Suárez no le gustó la reacción macrista local. “Ante la errónea y malintencionada información que circula sobre el consenso fiscal, quiero dejar en claro, categóricamente, que en Mendoza no se van a aumentar impuestos y que tampoco se crearán nuevos”, tuiteó el mandatario mendocino.

En el entorno de De Marchi ratifican la postura: “Somos una fuerza nacional, como el radicalismo, por lo que no nos podemos circunscribir a Mendoza. El pacto fiscal rige en toda la Argentina. Y no se puede ser indiferente con la suba de impuestos que se pueda producir en otras provincias”, opinan en el principal socio partidario del radicalismo en Cambia Mendoza. Y el propio diputado nacional subió la apuesta ante los dichos del Gobernador: “Soy parte de un espacio y por eso pedí no firmar y cuando se firmó, sólo ratifiqué mi posición. Poder disentir en nuestro espacio es un valor a defender”.

Hay una realidad local a contemplar ante estas diferencias. Suárez necesita afrontar un año tranquilo en materia de números en la relación de su gobierno con la Nación. Sabe que el kirchnerismo local, aunque muy golpeado por su pésima elección de noviembre, como oposición es una fuerza de choque a partir de decisiones confrontativas que puedan surgir de la Casa Rosada y otros sectores influyentes K. Desde esa perspectiva, la postura del Gobernador es atinada.

De Marchi, por su parte, es más halcón que paloma en la interna nacional de su partido y así actúa en este caso. Por otra parte, en la gran mesa nacional de su partido saben que juega fuerte aquí porque su proyecto político personal incluye volver a pelear por la Gobernación. ¿Cómo sigue esta trama? Por ahora no hay anticipos del próximo capítulo.