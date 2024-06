¿Gana o pierde Mendoza?: voces contrapuestas sobre cómo impactaría la aprobación de la Ley Bases

El proyecto de Ley Bases avanza en la Cámara de Senadores del Congreso Nacional con un dictamen de mayoría firmado por La Libertad Avanza y sectores “dialoguistas”, mientras las posiciones de los principales legisladores de Mendoza se radicalizan y se centran, en parte, en cómo impactará una posible aprobación en las cajas provinciales.

En el caso de Mendoza, hay posiciones divididas entre los 3 senadores que tiene la provincia. Por un lado, habrá sobre tablas un acompañamiento por parte de los radicales Mariana Juri y Rodolfo Suárez; mientras que hay un voto asegurado en contra de parte de la legisladora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Fue la expresidenta del PJ la que salió con los tapones de punta contra la ley, apuntando directamente a cómo podría impactar una aprobación en Mendoza. En los últimos días, y más allá de su posición globalmente en contra del proyecto, al expresar que incluso “viola la Constitución Nacional”, sostuvo que si hay luz verde para el proyecto del presidente Javier Milei, será “objetivamente perjudicial” para Mendoza, y que “perderá $6.500 millones de coparticipación solo durante 2024″.

Bicameral de DNU en el senado de la nación Argentina Anabel Fernandez Sagasti mariano recalde Foto Federico Lopez Claro

Mientras tanto, hay versiones contrapuestas, ya que el diputado radical Lisandro Nieri (quien votó a favor del proyecto en la Cámara Baja) sostuvo que la posible recuperación de recursos por parte de la restitución del Impuesto a las Ganancias, será del 0,28% (del PBI) para todas las provincias; mientras que la caída por la baja de Bienes Personales será del 0,20%, también para todas las jurisdicciones.

Desde La Libertad Avanza, Mercedes Llano también apuntó contra Fernández Sagasti y aseguró que “tildar de inconstitucional la propuesta que ha elevado el Poder Ejecutivo al Congreso es cuanto menos una irresponsabilidad”.

Por otro lado, evitó dar números concretos y se limitó a decir que el ajuste que “propone y practica el Ejecutivo, desde su administración, es una herramienta que la mayoría de los argentinos entendió como necesaria para revertir el descalabro de décadas populistas de dispendio irresponsable de recursos”

Qué pasa con los recursos de Mendoza

Las declaraciones de Fernández Sagasti se sustentan en un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional (OPC), sobre el cual sostiene que el “efecto neto” de la ley Fiscal “le hace perder recursos a Mendoza, dado que lo que se pierde por reducción de alícuotas y beneficios en el Impuesto sobre los Bienes Personales no se alcanza a recuperar con la reposición del Impuesto a las Ganancias a trabajadores”.

Según esa documentación, para las provincias, durante el año 2024, lo que se deja de percibir por Bienes Personales “representa un 0,20 % del PBI, mientras que lo que se logra recuperar de Ganancias alcanza 0,17%. Para los años posteriores (2024 en adelante), la reducción de transferencias por Bienes Personales aumenta desde el 0,22 % del PBI hasta el 0,33%”, indicó Fernández Sagasti, a diferencia de Nieri, quien también se basó en el mismo estudio.

Según la senadora nacional, Mendoza “tendrá menos recursos por coparticipación”, pero también indicó que habrá un problema “moral” porque el “agujero” en la recaudación “que provoca la reducción del impuesto a los Bienes Personales (que pagan quienes más propiedades tienen en el país) se intenta ‘tapar’ (sin éxito) reponiendo el impuesto a las Ganancias (que pagan los laburantes)”.

Y agregó: “En el caso de que las modificaciones sean aprobadas, según los cálculos proporcionados por la oficina de presupuesto, Mendoza recibiría en el año 2024 un total de $42.162 millones por la reintegración del Impuesto a las Ganancias de 4ª categoría”.

“Sin embargo, esta cifra contrasta con una disminución de ingresos estimada en $48.666 millones para la provincia, al menos durante este año, debido a los beneficios fiscales del impuesto sobre los bienes personales. Son $6.504 millones que Mendoza dejará de recibir y que en su lugar irán a parar a los bolsillos de quienes poseen los más grandes patrimonios del país”, marcó.

Desde el radicalismo Nieri indicó, en primer lugar, que no debiera ser solamente una “discusión de recursos”, y planteó que “si todo fuera pensado como recursos, fue una barbaridad el daño que se le hizo a Mendoza con la eliminación de la cuarta categoría en Ganancias”, y expresó que “se perdió un 0,6% del PBI cuando aprobaron esa barbaridad absolutamente regresiva y claramente electoral”.

Los diputados Nieri y Verasay dialogando sobre la ley.

Y aseguró que, si lo que se analiza es Bienes Personales y Ganancias, “habrá una recomposición de Ganancias de un 0,28%; y por baja de Bienes Personales, un 0,2%; con lo cual es un 50% en neto de lo que se recuperará”.

No obstante, planteó también que si bien producto de la demora en salir la ley “es mayor la pérdida” (porque Bienes Personales tiene un efecto anual, mientras que Ganancias es mensual) “si ese fuera el caso se está haciendo un análisis muy parcial, porque hay un blanqueo, una moratoria y un régimen en el que se pueden pagar cinco años juntos los impuestos a los bienes personales”.

En tanto, Llano descreyó de los datos de la senadora, al indicar que la OPC “no dio datos concretos, son estimaciones propias del peronismo”.

También dijo que “la peor manera de gastar es haciéndolo con dinero ajeno” y señaló al kirchnerismo y macrismo, al indicar que “los gobiernos que nos precedieron nunca aplicaron este concepto, ya que dispalfarraron el dinero ajeno -de los argentinos- en beneficio propio y de su red de corporaciones”.

La diputada, con Javier Milei.

“Aquellos que sólo tienen como propuesta poner palos en la rueda y que vienen acostumbrados al toma y daca de la vieja política, y no expresan la voluntad de entender que atravesamos una crisis sin precedentes como resultado de la aplicación de esas mismas prácticas que nos llevaron a este estado de situación, claramente desoyen el mensaje que nos dejaron los argentinos en las urnas”, sintetizó.

Por otro lado, Nieri consideró que en la ley Bases “se está discutiendo desregular de toda una normativa para que Argentina pueda, con un orden macroeconómico, volver a una senda de crecimiento”.

Y disparó contra Fernández Sagasti: “La verdad que hay que tener cara después de haber dirigido todo el tiempo que se dirigió el país con fracasos que están a la vista. Argentina desde el año 2011 que tiene el mismo PBI per cápita. Hay mucha gente que está mejor y son muchísimos millones los que están peor, eso es la pobreza y la indigencia que estamos viendo”, planteó.

“Lo que hay que procurar, claramente no es sencillo, pero todos los países del mundo le han encontrado la vuelta. Hay que reencauzar en un ciclo sostenido de crecimiento, creo que a eso es lo que apunta la ley Lases, no es solamente una discusión de distribución de recursos”, finalizó.

Quienes evitaron dar consideraciones al respecto fueron los senadores radicales Rodolfo Suárez; y Mariana Juri. No obstante, no sólo recordaron “los problemas que tuvo Mendoza de discriminación del reparto de recursos durante la gestión de Alberto Fernández”, sino que recordaron que los informes de la OPC “indicaron que no es posible realizar estimaciones razonablemente confiables del impacto fiscal de la medida”.

Rodolfo Suárez y Mariana Juri, los dos senadores nacionales por Mendoza.

Aún así, agregaron que al ser un paquete de medidas “no se pueden analizar solo dos (Ganancias y Bienes Personales, ya que para las provincias se coparticipará la moratoria y el blanqueo; mientras que se habilitará también a las provincias a cobrar hasta el 5% por regalías (hasta ahora se puede un 3%).

Para cerrar, Fernández Sagasti sostuvo: “Todos saben mi postura en torno a la ley Bases, el paquete Fiscal y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Yo no especulo, estoy absolutamente en contra y voy a votar en concordancia. Esta ley es mala para Argentina, llena los bolsillos de unos pocos y perjudica a trabajadores, jubilados, a la industria y, sobre todo, a las PyMEs. No van a encontrarme votando algo así”.