El kirchnerismo pide más compromiso al PJ para la campaña: cuál es el rol de los intendentes

El Frente Elegí transita los últimos 15 días antes de las elecciones primarias con la intención de recuperar terreno en el electorado mendocino, pero también con algunas situaciones complejas en términos internos que aún no logran cerrarse.

Particularmente hay en el ambiente peronista un sentimiento -al menos de un sector- de que hay dirigentes que no están poniendo la suficiente fuerza en caminar las calles para la campaña -ya que sus municipios ya jugaron en las PASO desdobladas-, pero también que podrían estar especulando con el resultado, lo que deja impresa una desconfianza latente sobre lo que podría ocurrir luego del 11 de junio.

La idea ronda particularmente en miembros de la lista Ahora Peronismo, ligada al kirchnerismo/camporismo más el ciurquismo y que ve de reojo a algunos intendentes que “coquetean” con Omar De Marchi, líder de la nueva agrupación La Unión Mendocina, que ya ha reclutado algunos exdirigentes del propio PJ, como por ejemplo el sanmartiniano Jorge Giménez y el exministro Diego Martínez Palau.

El apuntado es Roberto Righi, quien mantuvo un encuentro con De Marchi del cual hubo una promoción importante en redes, pero el mensaje que se lee entre líneas abarca a otros, como por ejemplo Martín Aveiro, cuyo delfín, Emir Andraos, también se mostró en un evento con el lujanino.

Más allá que una charla entre políticos no tendría por qué ser mal tomada, este contexto ayuda a que sí lo sea, sobre todo porque entienden que no hay un compromiso fuerte de ellos para los comicios, y que están “tranquilos” luego de las municipales del 30 de abril.

“Los que se fueron, lo hicieron porque quisieron (…) buscaron un atajo”, especificó a radio Nihuil la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti.

No obstante, agregó que los que “se sacan fotos o están pensando en no trabajar (NdR: en la campaña) les digo que tienen tiempo para recuperarse, los necesitamos”.

El presidente de la Nación Alberto Fernández junto al ministro de economía y el gobernador Rodolfo Suárez estuvieron presentes en la segunda llegada del tren de pasajeros a Palmira Foto: Claudio Gutiérrez Los Andes

Acto seguido, también cargó tintas al advertir que “especular en estos momentos es lo peor que le puede pasar al PJ y a los mendocinos”.

Y lanzó, ante la pregunta si cree que algunos podrían “jugar” para De Marchi luego de las PASO: “Quiero creer que no”. “Sería un acto que mancharía carreras de compañeros. Pero la traición siempre se hace en silencio, porque el que avisa no traiciona. Espero que no, porque sería muy triste, no para mí, sino para quienes aportaron años y décadas para conducir comunas”, dijo, parafraseando al precandadidato a vicegobernador peronista Lucas Ilardo, quien también había hablado sobre el tema.

Precisamente Ilardo, decidió no personalizar en su momento, pero opinó y que “es raro que en el PJ se especule. A nosotros nos enseñaron que no se hace”.

Y fue más directo: “Hay dirigentes que han decidido no jugársela por nadie. Están expectantes para ver como sale la elección. Eso me hace ruido”. También sostuvo que le es “llamativo” que, quienes no tuvieron la voluntad de ser candidatos, tampoco decidan apoyar a algún candidato del PJ.

El sector “Ahora Peronismo” presentó formalmente la fórmula Omar Parisi-Lucas Ilardo que disputará la PASO del 11 de junio. Foto : Ignacio Blanco / Los Andes

Además, lanzó la “fulminante”, sin nombres, pero bien direccionado a Righi y Aveiro: “Coquetear con De Marchi es inexplicable”. “El que va a traicionar siempre lo hace a escondidas, no de manera frontal”.

De forma más suavizada se pronunció la presidenta del PJ, Flor Destéfanis, quien opinó a Los Andes sobre el rol de los intendentes en la campaña, y entiende que “están todos muy focalizados en los procesos municipales, luego de los resultados de las PASO que fueron muy buenos para cada oficialismo del PJ”.

“Los intendentes están analizando datos y trabajando fuertemente para el 3 de septiembre y de una u otra forma acompañando alguna de las cuatro fórmulas que ofrece el Frente Elegí”.

El rol y la defensa de los intendentes

La respuesta y defensa llegó del lado de Righi. Ante la consulta de este medio, dijo que él es intendente hasta diciembre y que con su equipo ha hecho ganar “siempre” al peronismo en el departamento. “Yo aporté al peronismo y a la gestión”, dijo.

Y lanzó un mensaje entre líneas, sobre su encuentro con De Marchi. “Yo soy una persona de diálogo y nadie me va a prohibir a esta altura que hable con quién me parezca que pueda sumar a los intereses de Mendoza”.

“Los adversarios no somos nosotros. Con esa actitud solo logran que la gente se vaya”, finalizó Righi, quien no solamente desistió de ser precandidato en su momento, sino que tampoco tiene a dirigentes lavallinos de su sector integrando las listas legislativas. “No hay nadie de mi espacio de candidatos en las listas de nadie”.

Roberto Righi y Omar De Marchi en Lavalle.

Por el lado de Aveiro, fue escueto ante la consulta sobre su rol en las PASO, al indicar que hoy no está involucrado en la campaña. “Simplemente ocupándome de Tunuyán de la gente que no la está pasando bien”, acotó. Pero apuntó sobre el kirchnerismo: “Es normal que algunos dirigentes solo miren para afuera”.

Desde San Rafael, aseguraron que están trabajando en la campaña pero que no tienen que darle explicaciones a nadie. De hecho, parafrasearon las declaraciones sobre eventuales traiciones, con una frase del Indio Solari: “La traición duele hacia atrás, no sabes cuándo comienza”.

“El único departamento donde hubo PASO y las ganó contundentemente un sector, 9 a 1, fue San Rafael. Así que no veo cómo puede ser una opción correrse de la interna para este sector del peronismo. Ganamos y nos quedamos en el PJ”, señalaron.

Más allá que Emir Félix, intendente sanrafaelino, está ayudando en la campaña de Guillermo Carmona (Avanza Mendoza), expresaron que no solo ellos, sino otros intendentes -en referencia también a Aveiro y Matías Stevanato- “han puesto a sus jugadores en la primera línea de Carmona”, por lo que dan a entender que no se han “corrido” de la campaña.

Omar y Emir Félix en la Legislatura. Orlando Pelichotti / Los Andes

Por parte de Destéfanis y Fernando Ubieta (La Paz), están participando del lado de Ahora Peronismo. No obstante, el rol de la santarrosina es más general como presidenta del PJ.

“He tenido comunicación con las cuatro fórmulas y poniendo a disposición el partido para lo que necesiten. Me he reunido en distintos eventos con los candidatos y los veo muy fuertes, un peronismo provincial movilizado”, mencionó.

Además, vaticinó que tendrán “mucho volumen en las PASO de junio y será el piso de unidad para caminar hacia las generales. En este escenario de tercios el peronismo unido tiene todas las chances de gobernar”, cerró.

La tercera posición

Un caso particular es el que plantean desde Maipú, quienes sostienen que dieron “libertad de acción” a sus funcionarios, para que jueguen en la interna que quieran, particularmente Carmona o Parisi, pero también con Rearmemos Mendoza (Nicolás Guillén) o La Base (Alfredo Guevara).

“El PJ de Maipú funciona en esquema de total unidad. El proceso provincial es de internas y lo que ha ocurrido es dar libertad de acción”, marcaron.

El intendente de Maipú, Matías Stevanato. Foto: Orlando Pelichotti

Lo que evidencian es que mientras los principales dirigentes de Stevanato pueblan las listas de Carmona; el exintendente Adolfo Bermejo, al igual que también lo hizo su hermano Alejandro -fallecido el 17 de mayo- marcaron un claro apoyo a Parisi-Ilardo.

Además, el legislador Duilio Pezzutti, quien estuvo un buen tiempo enfrentado a Stevanato y hoy está alineado, también está en la lista de Parisi.

También agregaron que cualquiera de los dirigentes “han podido participar en las listas que quieren. Lo importante es que se garantice la cohesión del espacio a nivel local a futuro y creemos que esto permite que no se generen problemas internos”.

“Maipú es diferente al resto. Hay un ecosistema local diferente al resto en el peronismo y lo tenemos que cuidar por lo que viene”, mencionaron en referencia a los comicios municipales generales.

No obstante, más allá de la versión maipucina de la libertad de acción, en el carmonismo la echan por tierra.

“Los cinco primeros candidatos del segundo distrito son de Maipú (ndr: Juan Pablo Yapura, Gina Colombo, Rosario del Carmen Edid y Miguel Serralta, entre otros) y son parte de la gestión de Stevanato. Está claro dónde juega, se la pasa en campaña con ellos, que están con Carmona; pero no hay peor sordo que el que no quiere oír”, acotaron.