El Gobierno lanzó un programa de retiros voluntarios para trabajadores de Parques Nacionales.

La medida se oficializó este martes en el Boletín Oficial y está destinada a aquellos agentes públicos que gocen del régimen de estabilidad laboral contemplado en el artículo 8° de la Ley N° 25.164.

El Gobierno nacional dispuso la apertura de un programa de retiro voluntario destinado exclusivamente al personal de la Administración de Parques Nacionales (APN), organismo que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La medida se enmarca en la política oficial orientada a reducir y reorganizar la estructura del Estado.

La iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 191/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, y está dirigida a los agentes que cuentan con estabilidad laboral en el marco de la Ley N° 25.164, que regula el empleo público nacional.

Según la normativa, podrán adherirse de manera voluntaria los trabajadores comprendidos en el régimen de estabilidad previsto en el artículo 8° de la mencionada ley, mientras que la implementación del programa quedará a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de la APN.

Parques Nacionales Parques Nacionales Entre sus funciones, el área deberá coordinar los procedimientos administrativos internos, elaborar las declaraciones juradas y formularios de adhesión, y gestionar la documentación correspondiente para aquellos empleados que decidan desvincularse del organismo.

La Administración de Parques Nacionales es un ente autárquico creado por la Ley N° 22.351 y tiene a su cargo la conservación, protección y administración de los parques nacionales, reservas naturales y monumentos naturales de la Argentina.

La resolución también establece mecanismos de control y seguimiento dentro de la administración nacional. En ese sentido, cada acta de desvinculación que se formalice bajo este esquema deberá ser remitida a la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, dependiente de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, así como a la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía.