El bloque del PRO abandonó el recinto en medio de gritos al Presidente

El bloque del PRO abandonó este martes la Asamblea Legislativa en medio de gritos y críticas al presidente Alberto Fernández, cuando el mandatario expresó cuestionamientos para lo que fue la gestión de Mauricio Macri que le precedió.

Fernández y el senador radical por Mendoza Alfredo Cornejo protagonizaron un fuerte cruce en la Asamblea Legislativa, por las críticas del mandatario a lo que fue la gestión gubernamental de Juntos por el Cambio.

“¡Alberto, no tenés los votos! ¡Alberto mentiroso!”, le gritó el ex gobernador de Mendoza al Presidente en el recinto. Ante ello, el jefe de Estado contestó: “Yo no miento, Alfredo, me conocés, yo no miento”.

A pesar del cruce, Cornejo se quedó sentado en la banca junto a los legisladores Luis Naidenoff y Mario Negri, de la UCR.

El bloque del PRO tomó la decisión de abandonar el recinto. Permanecieron en sus lugares los legisladores de la UCR y de la Coalición Cívica, todos de Juntos por el Cambio.

Este cruce fue inmediatamente después de que el Presidente recordara en su discurso que el año pasado, a través del Decreto 8/2021, instruyó a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre el endeudamiento con el FMI.

“Este Acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino”, dijo.