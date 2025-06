Cristina Kirchner, a un paso de su detención: el Gobierno busca evitar la marcha kirchnerista

Espert pidió que Cristina Kirchner no cumpla prisión domiciliaria: "La chorra se cree que está de joda"

Si bien el PJ y organizaciones kirchneristas como La Cámpora convocaron a las 10 del miércoles para acompañar a la ex jefa de Estado desde su domicilio de San José 1111 hasta los tribunales de Comodoro Py, también se negociaba la posibilidad de que la ex mandataria no tuviera que trasladarse hasta la sede judicial y fuera notificada del inicio del cumplimiento de la condena vía Zoom, en caso de que efectivamente el Tribunal Oral Federal 5 acepte el pedido de su defensa de prisión domiciliaria.