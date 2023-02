Video: mató a un ladrón en medio de un asalto y lo metieron preso acusado de “homicidio agravado”

Un hombre de 45 años quedó detenido luego de matar a un motochorro que intentó robarle. La secuencia quedó grabada por la cámara de un seguridad de un vecino. Su familia exige su libración ya que asegura que se trata de un caso de “legítima defensa”.

El hecho tuvo lugar en Moreno, provincia de Buenos Aires, el pasado miércoles. Carlos Echavarría iba caminando por la calle Chilecito y Tinogasta, en el barrio Güemes cuando dos delincuentes que andaban en moto lo sorprendieron para asaltarlo.

En las imágenes puede observarse a los ladrones abordando al hombre y colocándole un cuchillo en el cuello para exigirle que les entregue todas sus pertenencias. En medio de esta pelea cuerpo a cuerpo, el sujeto empezó a disparar e hirió mortalmente a uno de los motochorros.

El delincuente que perdió la vida fue identificado como Juan Román Acosta de 21 años. Su cómplice, quien manejaba la moto, fue atrapado por los vecinos y resultó ser menor de edad. De acuerdo a las fuentes del caso, ambos serían hermanos y la moto en la que circulaban habría sido robada tiempo atrás.

El hombre asaltado quedó imputado por “homicidio agravado” y fue puesto en prisión preventiva por pedido de la Unidad Funcional de Instrucción N°10. El arma de fuego utilizada es una pistola marca Bersa 9 mm que se encontraba en regla.

Echeverría tenía permiso de tenencia de armas, pero no de portación, de acuerdo a Primer Plano Online. Esto significa que no la podía sacar de su casa. Este punto, junto con la cantidad de disparos efectuados, son los que ahora evalúa la Justicia.

El delincuente muerto tenía 21 años mientras que el otro era menor de edad.

Las palabras de Echevarría ante la Justicia

Carlos Echavarría aseguró ante el fiscal que se trató de un hecho de legítima defensa: “El delincuente me mostró la cuchilla y me dijo dame la mochila que te apuñalo. Después me tiró un puntazo en el pecho. Fue ahí cuando saqué el arma y disparé sin mirar”.

“El otro chico se me quiso venir encima cuando se dio cuenta que no tenía más balas. Pero se asustó. Ahí los vecinos redujeron al otro delincuente. Uno le quiso pegar un cascotazo en la cabeza y lo frené”, añadió.

“Cuando me di cuenta de lo que pasó, me largué a llorar”, contó Echeverría dando a entender su arrepentimiento, según informó TN.

El abogado del asaltado, el doctor Pablo Becerra, pidió al Juzgado de Garantías N°3, a cargo de la jueza Celina Ardohain, que su defendido fuese puesto en libertad ya que asegura que actuó en legítima defensa cuando vio que su vida corría peligro. En tanto, familiares y amigos se dirigieron hasta la dependencia judicial para exigir su liberación.

En diálogo con la prensa, su madre aseguró: “Ellos tendrían que estar en la cárcel pagando por lo que hacen, hay pruebas en contra de ellos. Mi hijo andaba armado por miedo, antes de esto balearon a un vecino. Acá no hay seguridad, este barrio es tierra de nadie, la policía no hace nada. Dejan libres a los ladrones en un día, no es justo que nosotros tengamos que escondernos de los ladrones. Les ruego que lo dejen en libertad a mi hijo”.