Una mujer fue detenida en La Rioja tras la muerte de su beba recién nacida: dio positivo de cocaína y alcohol

La magistrada calificó la situación como "doblemente alarmante" y señaló que la actitud de la mujer durante la internación no fue colaborativa, sin mostrar señales de conmoción. "Ella, como madre, tenía la responsabilidad de cuidar la integridad de su hija, incluso en los momentos en que no estaba bien. Ella misma se colocó en ese estado", explicó la jueza sobre la situación judicial de la mujer, remarcando que el consumo problemático no exime de responsabilidad penal y que se solicitará una pericia psicológica para determinar su estado mental.

En las últimas horas, se realizó un allanamiento en la vivienda de la pareja, ubicada en el barrio Argentino, donde se hallaron envoltorios con restos de droga, una pipa metálica y un frasco con pastillas de clonazepam. La Justicia también investiga si estuvieron en otro domicilio en los días previos, por lo que no se descartan nuevos procedimientos.

Hasta el sábado por la noche, el cuerpo de la bebé permanecía en la morgue judicial, sin que ningún familiar se presentara a reclamarlo. La madre mencionó tener una hermana, pero esta se negó a mantener contacto o a hacerse cargo de la situación. Por su parte, la familia del hombre detenido asegura que no tiene vínculo biológico con la menor, algo que será confirmado a través de un estudio de ADN.