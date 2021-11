Una adolescente denunció que fue raptada y abusada cuando entraba a la escuela

Una adolescente de 17 años denunció que fue secuestrada y abusada sexualmente cuando estaba por entrar a la escuela. La chica fue auxiliada en un café del centro de Mendoza.

En diálogo con Canal 9 Televida, la empleada del local contó que cerca de las 23 del lunes la víctima entró al comercio para pedir auxilio. La mujer se sorprendió al ver a la chica que a simple vista presentaba heridas en la cara.

“Entra una chica, no la vi bien y cuando veo tenía la cara lastimadísima. Salgo corriendo y apenas me ve no sé si se sintió contenida o a salvo y se cae al piso seca”, dijo la mujer que prefirió mantener el anonimato.

“Agarro un poco de alcohol, se lo pongo en la nariz y ahí reacciona, muy shockeada estaba, me dice me agarraron en una camioneta gris entrando al colegio y abusaron de mí”, contó.

“Vimos que tenía el pantalón desabrochado, tenía lastimada una mano, la cara, no se acordaba de lo que había pasado, sólo que estaba entrando al colegio, la agarraron del pelo un señor grande y un chico y que no se acordaba qué le habían hecho”, añadió.

La joven le dijo que la habían dejado en el hospital Central y desde allí había caminado hasta el café. " Me dolió bastante, lloré bastante, la pasé muy mal pero por suerte está bien y en su casa”, agregó la mujer.

Tras el hecho, la víctima fue asistida en el hospital Lagomaggiore donde constataron lesiones compatibles con un abuso sexual.

En el marco de la investigación, el fiscal Darío Nora pidió las imágenes de las cámaras en las inmediaciones del hospital Central para ver si se puede detectar la camioneta gris que describió la joven.