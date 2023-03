Un agente de tránsito noqueó a un taxista que se resistió a una multa en Tucumán: “Me sentí desbordado”

Un agente de tránsito noqueó a un taxista durante una discusión en San Miguel de Tucumán. El incidente ocurrió en la calle Santa Fe, entre Laprida y Virgen de la Merced y fue filmado por un transeúnte que pasaba por el lugar.

El inspector fue identificado como Emiliano Nasul. En primera instancia, le pidió al conductor que detuviera su marcha porque minutos antes había estacionado en un lugar prohibido. Tras revisar la documentación y ver que le faltaba el carné de sanidad, le ordenó llevar el vehículo al corralón municipal. Durante el recorrido, fue que se desató la pelea y por la cual debió hablar públicamente el subsecretario de Tránsito de San Miguel de Tucumán, Enrique Romero, detalla TN.

“El taxi estaba estacionado en Marco Paz y Laprida, en zona prohibida. Cuando el inspector pide documentación, le da el carné, la cédula verde, pero no tenía el carné de sanidad. Por lo que el inspector le indica que tiene que llevar el taxi al corralón”, explicó el subsecretario en declaraciones al Diario La Gaceta.

Ambos hombres se dirigían al destino, pero al frenar en un semáforo, el taxista se bajó de su vehículo, empujó de la moto al inspector y le arrebató la documentación que instantes antes le había solicitado. Esto provocó la reacción del funcionario, quien golpeó al hombre y lo tiró al suelo totalmente noqueado.

El pedido de disculpas del agente

“No debería haberlo hecho. No se justifica el hecho de violencia, más allá de que el inspector se cayó y se golpeó”, insistió el funcionario provincial e informó que se le abrió un sumario a Nasul, quien también es un boxeador profesional. Por otro lado, el taxista fue citado a la repartición pública.

Horas después de que el video se difundiera por las redes, Emiliano Nasul grabó sus disculpas: “Quiero pedir disculpas, me sentí desbordado por la situación. Este hombre me había tirado de la moto e intentaba sacarme mi radio, mi casco, mi documentación. Me sentí desbordado, me asusté porque se me venía muy encima”, reconoció y admitió que no puede justificar su manera de actuar, pero “estaba asustado”.