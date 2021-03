Tragedias viales en el Acceso Este y en San Isidro: cómo siguen las causas y qué pasará con los conductores detenidos

Otro lamentable accidente de tránsito fatal tuvo en las últimas horas ocupada a la Policía y a la Justicia de Mendoza. Se trata de un episodio que tiene ciertas características similares al hecho ocurrido el domingo en la estancia San Isidro y con un desenlace que podría ser el mismo para los acusados. Ambos conductores se fugaron tras los respectivos siniestros, luego se entregaron y serían imputados por el mismo delito.

En el último caso, la víctima fatal fue un motociclista atropellado por un camionero en el Acceso Este, en Guaymallén. Ocurrió ayer en la mañana, se estima que alrededor de las 8, cuando se encontró el cuerpo de Franco Jalif (27). El joven fue hallado con el casco puesto y le faltaba una pierna.

Efectivos policiales llegaron a la escena al ser alertados a través de un llamado a la línea de emergencias 911 sobre la presencia de un cadáver en el sector de los pastizales.

El hallazgo de la moto. Orlando Pelichotti / Los Andes

La moto fue enganchada y arrastrada varios metros

Los uniformados terminaron de reconstruir lo sucedido cuando dieron con una moto marca Corven de 110 cc tirada a unos metros. En la intersección de las calles Chacabuco y Congreso estaba el rodado de color negro que pertenecía al fallecido y que utilizaba para ir a trabajar.

Los primeros peritajes de Policía Científica apuntan a que el muchacho iba de Este a Oeste y fue embestido por el camión. El rodado mayor “enganchó” a la moto y la arrastró varios metros, arrojando en primer lugar al conductor. Se cree que el choque se dio en el Acceso, a la altura de la calle Ciudad de Catania.

Para conocer mayores precisiones en cuanto a la mecánica del siniestro, se espera por el resultado de los peritajes y la declaración del hombre que manejaba el camión, que se presentó en una comisaría horas después con un abogado.

El sospechoso quedó detenido y podría dar su versión cuando sea imputado por el fiscal de Tránsito Fernando Giunta. Todo indica que hoy o mañana le endilgarán el delito de homicidio culposo agravado por darse a la fuga -tiene penas de 3 a 6 años- y posteriormente podría recuperar la libertad con el pago de una fianza.

El camionero, de quien no se ha informado su identidad, no tiene antecedentes y los análisis que le realizaron arrojaron que no tenía alcohol en sangre ni ningún tipo de sustancias ilegales.

Al tratarse de un conductor profesional, la tolerancia al alcohol es cero y se configura el agravante si tiene 0,5 gramos o más en su organismo.

Tragedia en San Isidro

Un futuro similar podría tener Mauricio Le Donne, el abogado que está preso por la muerte del guardia de seguridad Juan Marcelo Sunagua (39), suceso ocurrido el domingo en la madrugada en El Challao, Las HerasHoy se conocerá la imputación para el acusado y será también por homicidio culposo agravado por escapar ya que, tras impactar su camioneta VW Amarok contra la garita de custodia en el ingreso al predio y dejando herida a la víctima, huyó del lugar.

El guardia fallecido (izquierda) y el abogado detenido (derecha).

La camioneta quedó destruida.

El letrado se mantuvo prófugo hasta el lunes al mediodía, cuando decidió ponerse a disposición y presentarse en la Oficina Fiscal 2, de Capital. En este caso, el imputado también quedaría libertad rindiendo una fianza.