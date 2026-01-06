Son tres los policías detenidos por el asesinato en la puerta de un boliche: por qué arriesgan una grave imputación

Ya son tres los policías detenidos en relación al asesinato de Cynthia Romina Landi Rodríguez (39) , la mujer que fue baleada en la puerta de su casa como corolario de una pelea entre cuidacoches y efectivos de civil que se inició a la salida de la disco Queen.

En las próximas horas los efectivos policiales -un hombre señalado como el presunto tirador y dos mujeres policías que lo acompañaban- serán imputados por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien ha decretado el secreto se sumario para el expediente que se inició como “averiguación muerte”, pero con el correr de las horas podría variar a homicidio agravado por uso de arma.

A esta calificación se podrían agregar otros agravantes, tales como ser funcionarios policiales o premeditación -si se comprueba que los presuntos autores se fueron de lugar, buscaron un arma y volvieron para disparar sobre la casa de la víctima, donde estaba los cuidacoches se habían refugiado tras la trifulca.

Por lo pronto, el primer policía fue detenido el domingo y ayer trascendió que siguieron el mismo camino dos mujeres policías que fueron apresadas el lunes, durante una serie de allanamientos que se extendieron hasta la noche y cuyos resultados eran esperados por la Fiscalía de Homicidios para definir la acusación.

En la madrugada del domingo, cerca de las 3.55, un llamado al 911 alertó sobre un altercado entre clientes de la disco y cuidacoches en las inmediaciones de la conocida disco frecuentada por la comunidad LGBTIQ+, ubicada en 25 de Mayo al 300 de Dorrego , Guaymallén.

Cuando llegó la policía, los familiares de Landi indicaron que había recibido un disparo y que su familia la había trasladado en un auto hasta la guardia del hospital Central.

Según la investigación inicial realizada por personal de Unidad Investigativa (UID), el caso comenzó cuando unos clientes de Queen salieron de boliche y comenzaron a discutir por el pago de estacionamiento con cuidacoches que trabajan en la zona.

La pelea terminó cuando los “trapitos” corriendo hasta la casa de Landi, ubicada a unos 50 metros del lugar, y entraron por el portón luego de que el hermano de la víctima, quien también habría estado trabajando en el lugar, los hiciera pasar.

En ese momento, un auto blanco pasó frente a la casa y uno de los ocupantes disparó cinco veces contra la vivienda. Cynthia que nada tenía que ver en el asunto estaba justamente cerrando el portón recibió un balazo que ingresó por su axila derecha, mientras que el tirador escapaba por 25 de Mayo hacia el Este.