Preventores detectaron a dos hombres con medidas judiciales pendientes en Ciudad

Una intervención coordinada entre el programa Ojos en Alerta , el sistema de videovigilancia municipal y el cuerpo de Preventores de la Ciudad de Mendoza permitió detectar y trasladar a dos personas que registraban requerimientos judiciales vigentes.

Malargüe: un can antinarcóticos descubrió a una mujer que transportaba cocaína en sus bolsos

Golpe en Once: secuestran ropa y zapatillas por $123 millones en un operativo contra el contrabando

El procedimiento se inició a partir de un aviso realizado por vecinos a través de Ojos en Alerta, donde se informó la presencia de tres hombres durmiendo en las inmediaciones de una iglesia ubicada en la intersección de las calles Beltrán y Salta .

Tras recibir la novedad, el Centro de Operaciones dispuso el envío de una movilidad de Preventores para verificar la situación. De manera simultánea, la escena fue observada mediante la cámara municipal 4-19 , que aportó información en tiempo real al personal que se dirigía al lugar.

Al arribar, los agentes entrevistaron a los tres hombres y realizaron las verificaciones correspondientes a través de los sistemas habilitados.

Como resultado de las consultas efectuadas, se constató que dos de las personas registraban medidas judiciales pendientes .

Uno de ellos tenía una orden de captura vigente, emitida en julio de 2024 por la Unidad Fiscal de Sustracción de Automotores de la Fiscalía de Instrucción N.º 16. El segundo presentaba una medida de comparendo y citación, emitida en agosto de 2025 por el Juzgado Contravencional N.º 1.

Ante esta situación, se dio intervención al Ayudante Fiscal de turno, quien dispuso el traslado de ambos individuos a la Comisaría Sexta para continuar con las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, personal de la Unidad Especial de Patrullaje concretó el traslado. El tercer hombre, que no registraba medidas pendientes ante la Justicia, se retiró del lugar sin inconvenientes.

Por último, desde el municipio destacaron que el procedimiento refleja la importancia de la articulación entre la participación ciudadana, las herramientas tecnológicas y la presencia preventiva en la vía pública.