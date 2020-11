“Carmel: ¿Quién mató a María Marta?”, la serie documental de Netflix, reavivó en la agenda pública el famoso crimen de la socióloga María Marta García Belsunce, ocurrido en un country de Pilar en 2002. El accidente en la bañera que mutó a asesinato enfrentó a la familia y a las amigas de la víctima, incluyendo a Nora “Pichi” Burgues de Taylor e Inés Ongay, de perfiles radicalmente opuestos.

La escena, que puede verse completa en la docuserie furor en la plataforma de streaming, muestra a los dos amigas de María Marta protagonizando un careo durante una de las tantas audiencias en los tribunales de San Isidro en el año 2007.

De acuerdo con el relato de Inés Ongay, radicada en Bariloche y alejada de los lujos de la clase alta, varias personas -incluyendo al viudo Carlos Carrascosa- estaban en la casa de “Pichi” Taylor después del entierro de su amiga, cuando ella le preguntó a Taylor por la causa de la muerte, ya que no creía en las versiones que escuchó en el cementerio de la Recoleta.

“Entonces me dijo: ‘Mirá, Inés, como esto se podría haber abierto en un suicidio o en un homicidio, hicimos lo que el Gordo quería’. Y le pregunté: ‘Pero hay un ABC que se tiene que cumplir, que seguir y ustedes no hicieron eso’. Me dijo: ‘Pero como el Gordo había pedido que no la llevaran para hacer autopsia y que la enterraran en el último horario, pagamos para hacer lo que el Gordo quería’”, dijo Inés.

Esto molestó a “Pichi” Taylor, que la enfrentó con dureza. “Pero ¿a vos te parece que yo, sin conocerte, te voy a decir semejante barbaridad, si yo soy una encubridora? ¿Y arriba doy tu teléfono para decir: ‘Llámenla a Ongay que ella va a decir que yo dije?’”, lanzó en medio del careo, frente a los rostros perplejos de los presentes.

Como Ongay tomó un camino distinto en Bariloche, “Pichi” Taylor la chicaneó. “Vos también te podrías haber confundido, porque vos te vas a Bariloche, no tenés nada que perder. No tenés padre, no tenés marido, no tenés hijos. ¿Qué te importa? Cinco minutos de gloria”, manifestó la mujer.

Inés, quien desde que llegó a Buenos Aires para acudir al entierro siempre había intuido que nada cuadraba como accidente en la bañera, no se quedó callada y arremetió: “Fui comprobando que esa semana ocurrieron cosas, que realmente María Marta no había muerto contra las canillas, no se estaba dando un baño de inmersión de relax antes de tener los masajes de relax, no se golpeó con una ventana, tenía zapatillas. Todo fue sumando. Yo cuando me llamaron por teléfono, sí Pichi, yo pensé y no estaba tan equivocada porque la asesinaron de seis balazos”.

En los últimos días, Twitter estalló de memes, bromas y comentarios sobre el enfrentamiento verbal entre las dos amigas de María Marta García Blesunce. “Más mala que ‘Pichi’ Taylor” se transformó en una de las frases más repetidas, junto a la palabra “pituto” y otros diálogos expuestos en la serie.

Incluso, una usuaria (@Maia_Debowicz) le dedicó un hilo al careo con cada frase destacada entre “Pichi” Taylor e Inés Ongay.