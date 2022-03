Los compañeros del trabajador asesinado en Las Heras: “Nos queda el dolor por una muerte absurda”

Los compañeros de trabajo de Emiliano Miguel Fernández (37) –el empleado de Cuyoplacas asesinado el lunes en el Acceso Norte, cuando se dirigía a trabajar- expresaron su dolor a través de las redes sociales y se refirieron al amargo momento que vive su familia.

“Como compañeros del “Loquillo”, nos queda el dolor de una muerte absurda. Nos queda la indignación que nos llevó a cortar la ruta. Nos quedan las promesas de las autoridades policiales, de aumentar su presencia en la zona”, dice el mensaje que fue muy replicado y compartido, no solo por los allegados de la víctima sino también por gente que no lo conocía y se sintió dolido por el brutal crimen.

El mansaje está acompañado por una foto de “Loquillo” –así le decían sus compañeros- preparando un gran asado para varias personas.

La imagen compartida por sus compañeros.

“Mucho dolor, mucha impotencia, fuiste una gran persona, tienes que estar orgulloso dónde estés, siempre te voy a recordar cómo ese loquito inocente, que no tenía maldad, quizás esté lugar no era para vos, perdón por no ir a despedirte, no me dio el corazón, solo espero que la justicia haga lo que realmente tiene que hacer, y sino tranquilo Dios hará su justicia”, dice un amigo comentó el triste posteo.

Con el título de “Despedimos con tristeza a Emiliano, el mensaje de sus compañeros es el siguiente:

“Como es de público conocimiento, los trabajadores y trabajadoras de Cuyoplacas ayer perdimos de manera injusta e inexplicable a un compañero, a uno de los nuestros. Ya están dados, a través de varios medios los detalles del hecho y la investigación. A nosotros, como compañeros del “Loquillo”, nos queda el dolor de una muerte absurda. Nos queda la indignación que nos llevó a cortar la ruta. Nos quedan las promesas de las autoridades policiales, de aumentar su presencia en la zona. Nos queda la amargura de no haber tenido un día de duelo por un compañero.

15 marzo 2022 Mendoza Policiales Caso Emiliano Miguel Fernández Hector Fabian Maravilla Suarez (20), supuesto autor del homicidio de Emiliano Miguel Fernández, fue detenido durante un allanamiento en el Barrio 17 de noviembre. Foto: Orlando Pelichotti/ Los Andes

“Pero, además, queda también una familia que necesita apoyo y orientación ante el impacto de la tragedia, y en ese sentido, queremos comunicar que desde la Comisión Interna, los Delegados, nos pusimos a disposición de la familia y asesoramos acerca de los tramites de sepelio, y lo seguiremos haciendo con respecto a los trámites administrativos vinculados a seguros, que se deben encarar en lo próximo. Como así también nos ofrecemos a encausar cualquier iniciativa que propongan nuestros compañeros para ayudar a la familia.

“Destacamos también, en el día de ayer, la presencia de ex compañeros de Cuyoplacas y también la solidaridad y la presencia de trabajadores madereros de HiperMuebles.