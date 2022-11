Juicio al juez Bento: se “bajó” Héctor Cortés, uno de los magistrados designados, alegando “amistad íntima” y “enemistad manifiesta”

El juez federal Héctor Cortés, uno de los integrantes Tribunal Oral 2 (TOC 2) que fue sorteado para juzgar al Walter Bento como presunto líder de una organización que habría solicitado coimas a cambio de beneficios procesales, decidió excusarse de ser parte del juicio contra su colega, alegando amistad “íntima” con el matrimonio Bento y luego “enemistad manifiesta”.

De esta forma es el primer juez del TOC 2 que se “baja” de lo que se adelanta como una nueva polémica del caso Bento: ¿Quiénes serán los jueces que lo juzguen?

Hoy el juez Cortés presento ante el TOC 2 –también conformado por Pablo Salinas y Roberto Julio Naciff- una nota donde fundamenta su apartamiento del debate “por cuanto en relación a la señora Marta Boiza y el doctor Wálter Ricardo Bento me vinculó una amistad íntima, y posteriormente en relación al doctor Bento una de enemistad manifiesta”. Por eso, sostiene que no podría ser imparcial en un futuro juicio y pide que se elija a un reemplazante.

Luego Cortes explica que tuvo una relación de amistad íntima con el matrimonio Bento desde 1998, cuando los invitó al cumpleaños del su hijo, que tal como uno de los hijos de la pareja procesada, es discapacitado. “Este evento implicó una frecuencia de trato, de intensidad, en razón de lo que implica la protección de la salud y de la vida de un hijo con una discapacidad”, dice el descargo.

El magistrado “autoapartado” advierte que él y Bento fueron compañeros de banco cuando cursaron la Especialización en Derecho Penal de la Universidad Nacional del Litoral, en la Universidad Champagnat, desde 1998 a 2000. “Con motivo de este posgrado, compartimos en la casa del doctor Bento horas de estudio, diálogos, intercambios de experiencia, lo cual nos llevó a considerarnos amigos”, dice el escrito.

Además, en 2000 participaron de un concurso para cubrir un cargo de Juez de Cámara en el Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº 2 de Mendoza ante el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.

Y fue en el trascurso de ese curso que la amistad se resquebrajó porque uno fue apostando por su postulación y la competencia los llevó a tener “rencillas”: se dejaron de saludar; todo el mundo en Tribunales federales supo de este cambio en la relación.

Esta “enemistad manifiesta” duró desde 2001 a 2004, año en que Cortés asumió con integrante el TOC 2, cargo por el que ambos compitieron.

Por último, la relación de tirantes, actualmente ha sido superada, pues Cortés asegura que tienen un trato cordial y respetuoso, pero “las cosas no volvieron a ser iguales, y personalmente entiendo que no me encuentro en una situación en que pueda con imparcialidad y objetividad, considerar a ambas personas -Marta Boiza y Walter Ricardo Bento-, como terceros indistintos en el proceso”.

Así el magistrado, entiende que todas estas idas y vueltas le impiden “desempeñarme como juez imparcial, objetiva y subjetivamente”, solicitando a los integrantes de TOC que designen a otro juez como reemplazante.