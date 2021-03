Fiesta mortal en San Rafael: una chica asesinada, una menor herida y la búsqueda del autor

Una fiesta con alcohol de por medio toda la noche, una discusión fuerte y una balacera. Esas son las tres circunstancias principales que rodean al asesinato en San Rafael de Noelia Eliana Maidana (22), ejecutada de un disparo en la cabeza. El hecho también dejó herida a una amiga, de 17 años, que recibió un tiro en las costillas. Buscan identificar al autor del homicidio .

El incidente violento que terminó en fatalidad se produjo poco después de las 6 de ayer en el callejón Severo Rojas, en la zona de Pobre Diablo. Por el hecho hubo tres personas detenidas; los dos acompañantes de las víctimas, dos hombres de 34 años-uno del Gran Mendoza y otro de San Martín-, y un tercero que participó de la juntada. Además, se demoró a una veintena de personas en averiguación de lo sucedido. Según fuentes allegadas a la investigación, todo comenzó dentro del acalorado festejo en una vivienda.

Ambas mujeres estaban en compañía de los aprehendidos y ya entrada la madrugada, parece que Noelia mantuvo con alguno de los asistentes una áspera discusión que se transformó en pelea. Los jóvenes salieron de la casa y se subieron al Toyota Corolla en el que se movilizaba el grupo. Pero la temperatura que se levantó en la disputa no descendió cuando ellos abandonaron el lugar, y alguien comenzó una balacera con una pistola 9 milímetros. En total se realizaron seis disparos y uno de los proyectiles ingresó por el baúl e hirió a la menor, mientras que otra bala penetró a la altura del techo e impactó en la cabeza de Maidana. En medio de la locura, los muchachos que iban con las mujeres arrancaron al auto, no sin antes ser golpeados, y salieron raudamente hacia el hospital Schestakow. Noelia ingresó a la guardia sin vida, en tanto que la otra herida fue asistida y quedó internada con un disparo en el costado izquierdo, debajo de la axila. Después de dejar a ambas en el nosocomio sanrafaelino, los sujetos que iban con ellas desaparecieron. Sin embargo, no pasó mucho para que la Policía diera con el rodado en el que se movilizaban.

“El auto estaba bañado en sangre y tenía los impactos de los proyectiles”, comentó una fuente policial. Junto con el vehículo dieron con estos hombres. No obstante y a pesar de haber quedado alojados en la comisaría, ellos también son considerados víctimas de todo lo ocurrido. “Cuando salían al hospital, a uno lo golpearon en la cara por la ventanilla del Toyota”, revelaron fuentes allegadas a la causa. Por orden de la fiscalía los dos quedaron bajo arresto y luego apresaron a un tercero que estuvo en la fiesta, aunque anoche todos fueron liberados.

En los procedimientos también se llevaron a 22 personas que fueron parte del festejo nocturno. En este caso se los trasladó para tomarles declaración y tratar de avanzar en la pesquisa; se busca que algún testigo mencione al posible autor de los disparos. Entre las medidas que llevaron adelante, dieron con vainas servidas 9 milímetros en la casa 6 de la manzana 10 del callejón Rojas, donde se realizó el encuentro. Entre los detalles que van surgiendo, se supo que tanto la víctima como la jovencita de 17 años y el resto de las personas demoradas, estaban bajo los efectos del alcohol. La causa por homicidio que ingresó en la comisaría 38, está bajo las órdenes de la fiscal Paula Arana, subrogando a Andrea Rossi.