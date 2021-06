Detienen a la madre de la niña de 12 años embarazada en Córdoba: la acusan de prostituir a su hija

El caso de la niña de 12 años embarazada tras ser violada conmocionó a la provincia de Córdoba. Los hechos se conocieron en el mes de mayo cuando la menor fue separada de su familia y entregada al cuidado de su abuela, que vive en la localidad de Almafuerte, y quien descubrió que la menor estaba cursando un embarazo que ya lleva cinco meses.

Un mes después, se conocieron detalles estremecedores. La madre de la joven y tres hombres, entre ellos la pareja de la mujer, fueron detenidos y están imputados. La información fue confirmada por los medios Puntal y FM Sol.

Quiénes son los detenidos

La madre de la víctima tiene 35 años y fue imputada por corrupción de menores agravada. La mujer está acusada de entregar a su hija para que sea violada.

Uno de los hombres detenidos tiene 51 años y es el concubino de la madre. Mientras que los otros dos sujetos tienen 22 y 46 años y son “amigos de la familia”. Los tres están imputados por abuso sexual con acceso carnal, aunque con diferentes agravantes.

La niña vivía con su madre y el violador en la pequeña localidad de Colonia Bremen, ubicada en el departamento Unión, al sur de la Provincia de Córdoba. Los otros detenidos también son oriundos de la zona.

La investigación está a cargo del fiscal Walter Guzmán, que fue quien ordenó las cuatro detenciones y aseguró que “la causa está bastante avanzada”.

“Todos sus derechos fueron vulnerados, hasta su alimentación, educación y cuidados de su salud”, dijo días atrás María Amelia Moscoso, abogada de la niña, al sitio El Doce.

Pero además, la profesional hizo hincapié en criticar la intervención de las autoridades que no detectaron que la nena estaba embarazada. “La atención que le dieron fue superficial. No habían indagado nada ni contenido la problemática. La abuela se da cuenta que la niña no tenía cuidados de ningún tipo y los primeros días la comida le generaban vómitos y descomposturas. Ahí fue cuando empieza a sospechar de un embarazo. El ciclo de menstruación de la nena era desordenado y deciden hacerle un test que finalmente dio positivo”, describió.

Pese a que la niña puede abortar en cualquier momento debido a que fue víctima de violación, según la abogada fue la menor quien pidió seguir con el embarazo y su abuela la acompañará en la decisión.