Condenaron a solo seis meses de prisión a un ex intendente por abusar de una niña de 12 años

Condenaron a 6 meses de prisión a Erasmo Chukel, ex intendente de Garaví, una localidad de Santo Tomé, Corrientes, por abuso sexual de una nena de 12 años. La investigación había comenzado en el 2017 pero se dilató gracias a la defensa del político.

La madre de la víctima fue quien había denunciado a Chukel en el 2017 ante la Comisaría del Menor y la Mujer en la ciudad del Gobernador Virasoro, de donde es oriunda la adolescente y su familia. El acusado había logrado dilatar el proceso, pero el fiscal Víctor Facundo Daniel Cabral logró elevar la causa a juicio.

El pasado12 de mayo pasado los jueces María Alejandra Petrucci de Oharriz, Rodrigo López Lecube y Manuel Horacio Pereyra del Tribunal Oral N°6 de Santo Tomé, condenaron a Chukel a una pena de 6 meses de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual simple de la menor.

Las pruebas en su contra

Unas anotaciones en su propio diario íntimo y unos mensajes del ex intendente en el teléfono de la nena fue lo que alertó a la madre sobre lo que estaba ocurriendo con su hija y el acusado.

Según Infobae, la niña había indicado en el cuaderno sentir “asco” al besar al ex funcionario cuando estaba de visita en su casa. “Ahora me jode y yo no le quiero ni ver. Es horrible: él tiene 50 años y yo tengo solamente 12, y cuando le besé no sabía qué estaba haciendo y me re arrepiento. Le odio también”, escribió.

La nena ratificó esas acusaciones en la Cámara Gesell y agregó que llegó a tocar sus piernas en una ocasión. Ante esta declaración los jueces consideraron que lo que figuraba en el diario íntimo era una prueba de la veracidad de la denuncia.

Además de la Cámara Gesell, el diario y los mensajes, los jueces constataron el delito por medio del informe psicológico, el cual acreditó el impacto traumático para la niña. También se evidenció, en el relato, que la víctima tenía “retraimiento, inhibición de la espontaneidad, bloqueo emocional, tendencia a la depresión, protección escasa por parte de su grupo primario” e incluso autolesiones.

La defensa de Chukel

La defensa del ex intendente, quien fue reemplazado en el cargo por su hija, pidió la absolución para Chukel explicando que la frase “lo besé” deja lugar a interpretación e incluso podría haber sido en la mejilla, a modo de saludo.

Tomás Silvano, abogado de Chukel, además añadió que la “molestia” que sintió la menor cuando él tocó su pierna no es considerada abuso.

Estos argumentos fueron desestimados por el tribunal y tras escuchar los testimonios de familiares, víctimas y del acusado, sumado a las pruebas, la fiscal Anahí Tabacchi consideró por probado el comportamiento abusivo de Chukel sobre la niña y pidió su condena: seis meses de prisión, de cumplimiento en suspenso.

Se trata de la pena mínima para este delito que, sin agravantes, prevé penas de hasta cuatro años de prisión.

El ex intendente no declaró en el juicio pero alegó al momento de la acusación que esa denuncia tenía un trasfondo político: “Confío plenamente en la Justicia, y a pesar de que es una acusación muy dura, vamos a esperar a que la Justicia haga su trabajo y le dé el tratamiento que corresponda a este caso”.

La resolución del caso

Los jueces consideraron que la pena debe ser cumplida bajo la modalidad de ejecución condicional “atento la personalidad moral del imputado, no advirtiéndose mayor peligrosidad en el mismo más allá de lo ya enunciado, a las características del ilícito cometido y a que debe preservarse del cumplimiento efectivo de la pena en establecimientos penitenciarios en caso de primera condena teniendo en cuenta las gravosas consecuencias deteriorantes de la prisionización”.

Chukel deberá fijar una residencia de la cual no podrá cambiarse, sin dar aviso, por el plazo de dos años. Además, deberá abstenerse a consumir bebidas alcohólicas ni asistir a lugares donde haya expendio o consumo del mismo. Cada tres meses el condenado deberá presentarse a un control frente a personal policial. Debe evitar todo tipo de contacto y acercamiento con la víctima.

Por último los jueces dispusieron que la adolescente, que hoy en día tiene 17 años, deberá continuar con asistencia de la Asesoría de Menores de Gobernador Virasoro para garantizarle apoyo psicológico y que continúe con el colegio.

Si sos víctima o conoces a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 las 24 horas.