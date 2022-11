Asesinó a puñaladas al abusador de su hija, pero no irá a la cárcel: “Lo encaré y lo maté”

Un jurado popular de Bahía Blanca condenó a una pena menor a tres años a un hombre que había asesinado a puñaladas al abusador de su hija de cinco años, informaron fuentes judiciales.

Fernando Matías Vila fue hallado culpable del asesinato de José Dagoberto López Uribe (66), ocurrido en octubre de 2019 en una vivienda de la mencionada ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires.

El hecho por el que se lo condenó a Vila se produjo el 20 de octubre de 2019 en el interior de una vivienda ubicada en calle El Resero al 300, donde el imputado le efectuó a la víctima varios puntazos que impactaron en distintas partes del cuerpo, las cuales le provocaron seis heridas cortopunzantes que le ocasionaron la muerte.

Vila explicó que cuando se enteró de lo sucedido con su hija sintió enojo, bronca e impotencia y, tras ello, agarró un cuchillo y se dirigió a la casa del hombre. “Ese día llegué a las 3 de la tarde a casa. Trabajaba en el Polo Petroquímico de una empresa. Era un día normal. Estuve con las nenas y mi señora”, relató Vila.

“Se hizo de noche, comimos y mi nena fue al baño, que aún estaba en el fondo porque todavía estábamos construyendo. Mi señora la acompañó y la nena insistía con que le dolía un pecho”, contó en declaraciones a La Brújula 24 FM 93.1.

“Nosotros vivíamos en el departamento de atrás de esta persona. Estuvimos dos años en ese lugar. Ella le contó que cuando estábamos ahí en varias ocasiones la había tocado, le metía la mano en la ropa interior y esas cosas”, agregó.

Al enterarse, el hombre se encegueció de ira, tomó un cuchillo que estaba sobre la mesa y salió a buscar al hombre. “Agarré la moto que tenía en ese entonces y me fui a la casa del tipo a unas 30 cuadras. Y pasó lo que pasó”, dijo. “Sinceramente no me acuerdo mucho. Bajé de la moto, lo encaré y lo maté”, confesó.

La fiscalía había pedido que se lo condenara por homicidio simple, que prevé una pena de entre 8 y 25 años. Pero el jurado popular acompañó la postura de la defensa y sentenció al albañil a una pena menor a tres años.