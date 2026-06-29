Asesinaron a un Policía en medio de incidentes con la hinchada en una final de fútbol

Un efectivo de la Policía de Santa Fe murió luego de permanecer varias horas internado en estado crítico tras resultar gravemente herido durante los incidentes ocurridos al término de la final de la Liga Cañadense de Fútbo l, disputada entre C lub Atlético Carcarañá (Cremería) y Sportivo Las Parejas .

Motochorros asesinaron a balazos a un adolescente de 17 años cuando iba a la escuela junto a su padre

Ya son seis los detenidos por el crimen del pequeño Alejandro en Chile: revelan la causa de muerte

La víctima fue identificada como Eduardo Damián López , de 35 años, oriundo de Rosario y miembro del Comando Radioeléctrico de Roldán, quien participaba del operativo de seguridad dispuesto para el encuentro.

El fallecimiento fue confirmado pasadas las 23 del domingo en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, donde había sido trasladado de urgencia debido a la gravedad de las lesiones.

Según la información preliminar, los disturbios comenzaron cuando los simpatizantes abandonaban el estadio, en medio del operativo de desconcentración.

En ese contexto, López sufrió una gravísima lesión en el cráneo, presuntamente provocada durante una agresión contra el personal policial.

Las primeras versiones indican que el efectivo habría sido impactado durante los incidentes y posteriormente sufrió una herida compatible con un elemento metálico. No obstante, la mecánica exacta del ataque continúa siendo materia de investigación.

Tras recibir las primeras atenciones en Carcarañá, fue derivado al HECA, donde ingresó con pronóstico reservado. Pese al esfuerzo del equipo médico, falleció horas más tarde.

Hay cuatro demorados

En el marco de la investigación, cuatro personas fueron demoradas mientras la Justicia santafesina intenta establecer quiénes participaron de la agresión y cuál fue el grado de responsabilidad de cada uno.

Los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad, registros del operativo policial y testimonios de testigos para reconstruir la secuencia de los hechos.

La muerte de López generó una profunda conmoción en la fuerza policial y en las ciudades de Roldán y Rosario, donde el efectivo era ampliamente conocido por su labor en el Comando Radioeléctrico.