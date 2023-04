Obligados a repensar roles y actitudes

Hace poco más de un año, el radicalismo mendocino reposaba en sus éxitos electorales. Había triunfado cómodamente en las elecciones legislativas de mitad de mandato, tanto en las locales, desdobladas, como en las nacionales. Rodolfo Suárez cerraba ese 2021 viendo consolidado su gobierno con un importante respaldo en las urnas, mientras que Alfredo Cornejo se preparaba para dejar la banca de diputado y asumir la de senador en el Congreso Nacional tras también haber sido avalado ampliamente por la ciudadanía mendocina.

La rienda con la que el eje Cornejo-Suárez controlaba el rumbo de Cambia Mendoza podía ceder un poco su tirantez. El visto bueno de los mendocinos expresado en las urnas permitía disimular aspectos de la gestión suarista que no salían del todo bien por entonces y no se percibían fisuras en el andar de la coalición oficialista.

Suárez, con la senaduría suplente de Cornejo bajo el brazo, acompañaba a éste en su incursión nacional potenciada por su rol en el Congreso, que no es el ámbito que más le gusta, pero que es de utilidad. El nombre del gobernador mendocino ya se encontraba bastante instalado como potencial aliado del armado que Rodríguez Larreta empezaba a acelerar para llegar a competir en las próximas presidenciales.

Este último detalle resurgió durante la reciente visita del jefe de Gobierno porteño para respaldar la candidatura de Cornejo y expresarle in situ a De Marchi su malestar por el portazo que pegó. En la conferencia de prensa se le preguntó al alcalde de Buenos Aires si Suárez podría llegar a ser su compañero de fórmula. No hubo negativa, todo lo contrario, y el rostro sorprendido y enrojecido del mandatario mendocino también pareció dar una primera respuesta.

Sin embargo, ahora los tiempos están marcados por el movimiento brusco que dio De Marchi al romper su alianza con el radicalismo y pasar a encabezar una nueva propuesta electoral y política para Mendoza. Crea un escenario distinto en el que de una u otra forma se encuentra incluido todo el abanico político provincial.

Cornejo, por ejemplo, ya no podrá ser nada más que el duro referente que vuelve a su provincia no sólo para ser candidato a gobernador nuevamente, sino también para reordenar los cuadros partidarios no del todo calmos en los últimos tiempos. El efecto De Marchi obligará a la UCR a poner mayor atención y cuidado para defender el poder que tiene en muchos espacios.

Es por eso que ya están los que le sugieren al líder radical ablandar un poco su imagen, haciéndole notar que no solamente tiene que reordenar a sus propios guerreros; también debe seducir a un electorado que le reconoce logros, pero que también se verá invadido por un discurso opositor muy enérgico.

Mientras tanto, las miradas están puestas en De Marchi y en el anclaje nacional que logre, independientemente de que lo suyo sea una apuesta prioritaria para Mendoza, como refleja el nombre elegido para la alianza que encabeza.

Hay quienes sugieren que, alejado de Juntos por el Cambio como consecuencia del portazo que dio aquí, al lujanino no le vendría mal tener apoyo explícito de un presidenciable. Y, obviamente, las miradas apuntan a Javier Milei, tanto por descarte (no más Juntos por el Cambio) como por lo ideológico.

En el equipo de campaña del líder libertario aseguran que éste, por el momento, se encuentra acompañando a candidatos propios que su movimiento tiene en algunas provincias, como pasó recientemente con Tierra del Fuego, donde impulsa a Andrea Almirón de Pauli, una pastora evangelista que milita en Republicanos Unidos, partido que respalda al líder La Libertad Avanza en aquella provincia. Y estará próximamente en La Rioja, para acompañar a Martín Menem, y en Tucumán, donde su apuesta es Ricardo Bussi.

Con respecto a Mendoza hay cautela en el entorno de Milei. Con preferencia por candidatos más “genuinos”, probablemente observen la evolución del frente recién constituido por Omar De Marchi para poder determinar si, como muchos esperan, hay apoyo para el diputado nacional recientemente alejado de Cambia Mendoza.

Mucho pueden influir nombres y procedencia partidaria en las listas ya definidas para las primarias de junio, que se conocerán dentro de una semana.