"No sé cómo lo llevaré": Pampita habló sobre las dificultades de su relación con Martín Pepa

image.png Las fotos filtradas entre Pampita y Martín Pepa.

Más allá de esta situación, la mayor prueba para su romance es la distancia. Pepa vive en Los Hamptons, la exclusiva zona costera de Long Island, Nueva York, y su regreso a Argentina no será hasta fin de año. Pampita, sincera sobre sus emociones, reconoce que esta situación la enfrenta a sus propios límites. “No sé cómo lo llevaré, si me la banco o no. Voy a tratar de que salga bien”, expresó. “Soy más de la familia, el asado, me gusta estar pegote con el otro”, confesó.