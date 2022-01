Cuáles son las razones por la que los eSports dominan la industria del entretenimiento sobre el cine y la TV

Durante los últimos años, el universo eSports desplazó a la televisión y al cine como mayor industria del entretenimiento. Este mundo suma 2.700 millones de jugadores en el planeta, de los cuales alrededor de 200 millones se encuentran en Latinoamérica y 19 millones en Argentina.

En el mundo, el mercado global de los deportes electrónicos está valuado en US$ 1.100 millones, con proyección de crecimiento de un 25% interanual para los próximos cinco años. Los especialistas de la industria pronostican 1.600 millones de dólares de facturación para 2024.

Según un reporte de la consultora Newzoo, con un 11%, América Latina es la tercera región después de Norteamérica y EMEA -Europa, Oriente Medio y África-, que más creció en la industria de los videojuegos en los últimos tres años. Argentina tuvo un salto exponencial, en parte impulsado por la pandemia, ubicándose en el tercer lugar de la región, detrás de México y Brasil.

Tan rápido se dio el crecimiento de los deportes electrónicos como parte del mundo del entretenimiento, que de a poco los equipos esports se fueron profesionalizando.

Uno de ellos es Furious Gaming. Gonzalo García, CEO y fundador, expresó: “La organización nació en 2012, y fuimos escalando en la escena de los deportes electrónicos, estamos muy bien posicionada en Argentina y Latinoamérica. Participamos en siete juegos diferentes con muy buenos resultados, buscando siempre ser protagonistas y competitivos. Para esto armamos los mejores equipos posibles para cada juego en los que participamos”.

Y agregó: “Pero más allá de los resultados deportivos, somos una empresa que crece año a año de manera sólida, lo que nos permite proyectar a futuro”.

Por otro lado, Esteban Abeledo, CFO y Director General de Furious Gaming, comentó: “La muestra de que venimos creciendo y haciendo las cosas bien como organización, es el continuo apoyo de los patrocinadores, nuestra fuente principal de ingresos. Actualmente nos acompañan importantes marcas como Lenovo, Motorola, Trust, XPG Adata y Aorus. Además, contamos con el importante respaldo del jugador argentino de trayectoria internacional, Paulo Dybala”.

Definitivamente, el boom del streaming, los esports y el contenido generado por usuarios alrededor de los videojuegos, son los factores más importantes en la transformación de un sector que creció un 25% en plena pandemia, a nivel local y en el mundo. En Argentina, para 2025, este segmento que revoluciona el mundo del entretenimiento tecnológico, alcanzaría la suma de US$120 millones de dólares.

“Ya podemos ver como lentamente, las empresas no endémicas, aquellas no relacionadas directamente con el mundo gaming, como pueden ser las tecnológicas, están invirtiendo y apostando en esta industria. Todo se está dando para que las marcas encuentren en las competencias de videojuegos electrónicos, el público joven que ya no consume televisión ni cine, y que navega gran parte del tiempo por otras plataformas tecnológicas”, sostiene Francisco Robin, COO y socio de Furious Gaming.

Las marcas y empresas prueban diferentes maneras de relacionarse con el mundo de los deportes electrónicos: desde presencia publicitaria -ya sea en camisetas de gamers, en streamings o, incluso, en carteles publicitarios durante los eventos; pasando por el sponsoreo de eventos, similar a como ocurre con los eventos deportivos tradicionales; hasta con la aparición de las marcas en contenidos de esports y/o en la generación de nuevos contenidos pensados estratégicamente en los consumidores y usuarios del mundo gamer.

Según la consultora Newzoo, 19 millones de argentinos usan la PC, el smartphone o la consola para jugar. Las empresas y marcas van en busca de este público cautivo, es por ello que la inversión en patrocinio de campeonatos, ligas, equipos, jugadores y exposiciones, se incrementa año tras año. “Si bien lo deportivo es importante, lo primordial de nuestra organización es que funcione bien financieramente. El foco está puesto en que la empresa sea sustentable económicamente. Es clave el detrás de escena y después el resto, el éxito en el plano competitivo, viene solo. Si nosotros tenemos una empresa sana, funcionando bien, mejorando los ingresos y sumando nuevos patrocinadores, vamos a poder invertir más en los equipos y en cada juego”, agrega Gonzalo García, CEO de Furious Gaming.

En Juniper Research calculan que los deportes electrónicos moverán u$s3.500 millones en anuncios y derechos de retransmisión hacia 2025. Pronostican un crecimiento del 70% en los próximos cuatro años. Los deportes electrónicos son el nuevo canal de inversión para las marcas, una verdadera revolución con base tecnológica que lidera la industria del entretenimiento, desplazando a la televisión y el cine que durante muchos años concentraron la mayor cantidad de usuarios y consumidores de todas las edades.