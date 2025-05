La Iglesia rusa elogia a Los Simpson como ejemplo de familia tradicional y critica la falta de modelos locales

Elon Musk habría consumido múltiples drogas durante la campaña de Trump, según The New York Times

"Los Simpson llevan 40 años mostrando una familia sólida con tres hijos. Mientras tanto, nosotros no hemos sido capaces de crear nada parecido", afirmó Kulber, al tiempo que remarcó que las producciones nacionales no consiguen transmitir la imagen de una familia madura, unida y feliz. “Nuestros dibujos animados, que tienen su mérito y son educativos, no han creado una imagen atractiva de una familia madura y feliz”, lamentó. En ese sentido, criticó particularmente series como Smeshariki, cuyos personajes “aunque son amigos, viven solos, son solitarios y felices, algo que no ocurre en la vida real”, y Masha y el Oso, en la que la protagonista infantil “es tan independiente que desconocemos si tiene familia, cómo es o qué aspecto tiene su padre”.