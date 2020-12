Decorative round mirror and parlor palm plant on a dresser. Modern home decor.

Plantas que necesitan poca luz: oasis en habitaciones oscuras

Muchas veces estamos tentados de llevar alguna planta que hemos visto en la floristería, pero no sabemos si con poca luz pueden mantenerse. Para que no te suceda te enseñamos las plantas que mejor se adaptan a espacios interiores que no reciben la luz directa del sol.

Redacción CH