Micaela Tosi: “Me gusta sentirme diferente”

Micaela Tosi (21) transita la vida con la espontaneidad que merece una joven que tiene en claro el camino a seguir. Comenzó en el mundo del modelaje en Mendoza, en 2017, ahora triunfa en las mejores pasarelas del mundo. París, Londres, Milán y Japón son solo algunos de los lugares en donde la mendocina luce marcas reconocidas, de la altura de Dior y Paco Rabanne. Creció en Chacras de Coria. Allí vivió junto a sus padres y a su hermano hasta que las decisiones de la vida cambiaron el rumbo de las cosas. Se instaló en Buenos Aires, en 2019 donde afianzó su presencia en el modelaje. Lo que solo fue revistas y programas de televisión de pequeña; se transformó en su actual estilo de vida. La industria de la moda ya conoce su nombre y, ahora, es la cara visible de referentes de la moda. Simpática, natural y sencilla. Así es la joven mendocina que, en muy poco tiempo, pasó de desfilar para Mendoza Fashion Week a lucir las mejores prendas de diseño y de alta costura en las semanas de la moda de Milán y París.

Micaela Tosi

Describís tus inicios en la moda como un “tsunami”. ¿Cómo comenzó todo?

A los 18 años terminé el colegio secundario, estaba haciendo el preuniversitario en Ciencias Económicas (UNCuyo). Luego de participar en el Mendoza Fashion Week 2017 me propusieron mudarme a Capital Federal. En ese momento pensé: o me arriesgo y dejo todo, por algo que, sinceramente, no sabía cómo iba a salir. O, me quedo y continúo con las cosas que tenía planeadas. Se lo planteé a mis padres. Ellos siempre me apoyaron y me dijeron que decidiera, que ellos iban a estar siempre para acompañarme. Entonces, decidí mudarme a Buenos Aires y seguir estudiando de manera online.

¿Qué recordás de aquella época en la que solo veías moda en las revistas y, ahora, caminas en las pasarelas?

Es una cosa de locos. Decís, ¡Guau! Todo lo que veía con mi mamá antes de ir al colegio, ahora lo estoy viviendo.

¿Siempre te gustó el tema de la moda?

Siempre me gustó, pero me atrajo más cuando comencé cuarto año de la escuela secundaria. Si bien tenía muchas horas del día entre la escuela y el preuniversitario (2018), al terminar la escuela me empezó a pisar los talones y me dije: “¿qué hago?”.

Micaela Tosi

Y dejaste todo para ir detrás de tu sueño... ¿Cómo fue eso emocionalmente?

Me mudé en 2019. Al principio no lo acepté. Fue difícil. Comencé a vivir con otras modelos, y luego me fui a vivir sola. Trabajé mucho para prepararme y viajar a otros países. No es sencillo, es largo el camino. Llegué a Buenos Aires y me encontré con la realidad, una vida de mayores responsabilidades. Las primeras semanas sentí dudas de cómo vivir, de cómo hacer cosas que acá en Mendoza no hacía. No la pasé bien, pero aprendí, y crecí.

¿Tuviste miedo en algún momento?

El dicho “persevera y triunfarás” se hizo realidad. Apareció una agencia de afuera interesada en mi trabajo y me pidieron que hiciera temporada en septiembre. No lo dudé y viajé a Londres a hacer el primer Fashion Week. Después, Milán y París. A partir de ahí, comencé a viajar. No pisé más mi departamento en Buenos Aires, mis padres tuvieron que juntar mis cosas y traerlas a Mendoza. Y, ahora, que viajo muy seguido, cada vez que vuelvo a la Argentina regreso a Mendoza, a mi casa, a estar con mi familia. Sentí miedo, pero eso era lo que había querido y por lo que había trabajado tanto.

Micaela Tosi

La experiencia de vivir en Buenos Aires, ¿te sirvió?

Sí, completamente. No hubiese podido viajar a otros países si no fuera por mi paso por Buenos Aires. Si bien, he ido a otros continentes, vivir en Capital Federal me enseñó a moverme en una gran ciudad, a organizarme y a tomar confianza. Fue el escalón para llegar a otros lugares.

Y el trabajo con las agencias…

Te hacen sentir que nunca estás sola. Si bien muchas cosas las tengo que resolver yo sola, las agencias me han acompañado siempre.

Una experiencia de tus inicios

La primera vez que trabajé con Victoria Beckham, le comenté a mi familia que iba a participar de su show. Mi hermano me pidió que me tomara una foto con David. Cuando llegó el momento de estar en el evento, lo vi y no sabía quién era. Una persona que estaba conmigo me lo comentó (risas). Mi hermano me decía “¿¡Cómo no vas a saber quién es David Beckham!?”. Si lo hubiese sabido, lo hubiese pasado mal, nerviosa, tensionada… Sin embargo, llegué al casting con toda la tranquilidad del mundo y con la cabeza puesta en quedar seleccionada.

Micaela Tosi

¿Qué te enseñó?

A que hay cosas que es mejor no saber. Una tiene que dejar que las cosas pasen. Me costó, porque soy una persona muy perfeccionista y controladora. Quiero que las cosas se hagan como a mí me gustan, y en este trabajo entendí que no es así. No siempre voy a poder controlar las cosas que pasan, si me dan un trabajo o no, si quedo en un casting o no…Son cosas que aprendí y que mi forma cuadrada de vivir no encaja en el mundo en el que elegí.

¿Tenés una dimensión del lugar a dónde has llegado?

Mi primera temporada la disfruté mucho, pero los nervios y la ansiedad a veces hicieron que no la pasara del todo bien. En mi segunda temporada, me relajé y la pasé mejor. Ahí me di cuenta del lugar a donde he llegado y de todo lo que me está pasando.

¿Cómo te preparas para salir a la pasarela?

Eso depende mucho de la marca, del estilo del desfile, de la música. Hay muchos factores que se ponen en juego. Se siente emoción, nervios, pero luego depende del contexto. En cada desfile las emociones han sido diferentes.

Micaela Tosi

¿Cuál es tu estilo preferido?

No me molesta ningún estilo, para mí lo que define todo son los zapatos. Eses es un tema que nos preocupa a todas, pero también depende de la pasarela. Eso condiciona el modo de caminar y de desfilar.

¿Quién es tu referente?

Micaela Argañaraz (supermodelo y artista argentina) y Milagros Piñeiro (modelo cordobesa que reside en Estados Unidos).

¿Cómo es la relación con las personas con las que trabajas y con tus colegas?

Nunca me costó hacer amigos. Este trabajo me enseñó a desenvolverme y a expresarme mucho mejor. Y, donde voy he hecho nuevas y buenas amigas. Realmente tengo muy buena relación con todos.

¿Qué pensás de la moda argentina? ¿Creer que en el país se viste con estilo?

En Argentina todo es copiado, es decir, vestimos lo que llega de afuera. Todo lo que se luce en otros lugares llega, pero en otros países tienen su propio estilo para vestir y lucir la ropa. Los argentinos no tenemos un estilo propio que marque la diferencia.

Micaela Tosi

¿En qué proyecto estás trabajando ahora y cuál es el futuro?

En septiembre arranca la temporada, agosto es un mes de descanso. Mi idea es volver a Europa y seguir estudiando (primer año de Gestión de moda).

¿Cuáles son los pros y contras de tu labor?

Los pros son viajar, conocer culturas y personas. Me voy a vivir a otras ciudades y eso me enriquece mucho. Los contras, a veces me tocar mudarme muchas veces, incluso, estando en la misma ciudad. Siempre hay baches, quizás un día trabajas y luego pasan dos semanas sin hacerlo. Y eso es algo que no lo puedo controlar, y genera estrés, ansiedad. En este mundo es importante tener en claro lo que se quiere y mantener la postura. Y, sobre todo, manejar las emociones, que es lo que más me cuesta. Lo bueno es que trabajo con gente que me ayuda en estas situaciones.

Micaela Tosi

El atuendo preferido de Mica

Antes me vestía muy femenina, con voladitos. Ahora mi estilo es muy diferente, es más un estilo rockero. Prefiero más a esta Micaela. Me gusta sentirme diferente y, además, resaltando las partes que considero que son mi fuerte.

¿Cuál ha sido el lugar más lindo que has visitado?

Venecia.

El accesorio que jamás puede faltar

El perfume. El aroma hace que quedemos en la memoria de las personas.

La persona que más querés en el mundo

¡Son muchos! Mi familia y amigas. A veces me voy y cuando vuelvo, están ahí. Yo era de las que tenía muchas amistades, pero con el tiempo me di cuenta que las amigas reales se cuentan con los dedos de una mano. Y, la persona con quien tengo una relación en la actualidad, también se ha convertido en alguien a quien quiero mucho.

A su corta edad muestra soltura y talento para seguir triunfando en el modelaje y esto se ve claramente en sus redes sociales (@micatosi) lugar donde Mica permanece activa y mostrando lo que mejor sabe hacer.

