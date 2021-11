Sexualidad en personas con discapacidad

Si hablar de sexualidad en la actualidad sigue siendo un tabú, más aún lo es el hecho de pensar que las personas con discapacidad tienen sexualidad. Casi nunca se habla de ello e, incluso, llega a creerse que son personas asexuadas. Pensar esto es un grave error, ya que todas las personas, con o sin discapacidad, son sexuadas, y cada una vivencia la sexualidad de acuerdo a sus posibilidades y capacidades.

Algunos mitos

Muchos son los mitos en torno a la temática. Tomaremos algunos de los que plantea la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA).

Mito 1. “Las personas con discapacidad tienen una sexualidad especial” . La realidad es que la presencia de discapacidad no necesariamente determina la existencia de particularidades sexuales.

Mito 2. “Las personas con discapacidad tienen una sexualidad impulsiva e incontrolable” . La realidad es que no suelen recibir Educación Sexual Integral que les permita aprender a diferenciar cuáles son las conductas que pueden manifestarse en público y cuáles, sólo en privado.

Mito 3. “Los hombres (cisgénero) con discapacidad tienen mayor deseo de realizar actividad sexual que las mujeres (cisgénero) con discapacidad” . La realidad es que la cultura machista en la que vivimos impregna todo, entonces de ella se desprenden estereotipos de género que promueven mayor aceptación de la sexualidad en los hombres (cis), reprimiéndola y censurándola en las mujeres. Hay que saber que los derechos sexuales y reproductivos son para todas las personas, más allá de su género. Las mujeres (cis) con discapacidad tienen derecho al placer, a la intimidad, a decidir sobre su propio cuerpo, a tener o no hijas/os según lo deseen.

Mito 4. “No hay diversidad sexual en las personas con discapacidad”. La realidad es que las identidades de género y las orientaciones sexuales no están relacionadas conceptualmente con la presencia o ausencia de discapacidad. Por ello, existen hombres y mujeres con discapacidad que son transgénero, que se autoperciben como personas no binarias y/con distintas orientaciones sexuales.

El rol de las familias

Las familias de las personas con discapacidad ocupan un rol central y, también esto influye en la sexualidad. Siempre hay que tener en cuenta el tipo de discapacidad, si es visual, auditiva, motriz, intelectual, mixta, entre otras, ya que esto también va a impactar, en mayor o menor medida, en la expresión de la sexualidad de cada persona. Las familias no tienen que censurar, reprimir ni castigar las expresiones vinculadas a lo sexual. Tampoco deberían tener miedo de ello si se informan sobre el tema. A veces hay tendencia a sobreproteger a las personas con discapacidad y esto dificulta el que puedan conocer y experimentar en torno a su sexualidad. No hay que centrarse en lo que no pueden hacer sino, todo lo contrario, enfocarse en aquello que sí pueden, fomentando siempre la autonomía y la independencia.

Lo principal es que las familias se informen, pregunten, consulten. Romper mitos, prejuicios y tabúes es esencial. En base a esto, hay que escuchar y permitir la expresión, dar lugar a que pregunten sobre el tema y contestar siempre con la verdad, propiciando la información necesaria para que puedan conocerse y cuidarse, de una manera que sea fácil de comprender para la persona, de acuerdo con su discapacidad. Con respecto a la masturbación, por ejemplo, es importante enseñarles que hay momentos y lugares para hacerla.

La prevención del abuso sexual

Es muy importante enseñarles a decir “no” y a pedir ayuda cuando alguna persona quiera tocar partes de su cuerpo o estén en alguna situación que les genere molestia o incomodidad. Debemos enseñar que nadie tiene que tocar su cuerpo ni tampoco pedirles que hagan cosas en contra de su voluntad y que, si eso llega a pasar, tienen que comunicarlo de inmediato a alguna persona adulta.

La importancia de la Educación Sexual Integral

La implementación de la ESI es muy importante porque propone grandes aportes para visibilizar la sexualidad de las personas con discapacidad. El hecho de que sea integral y con perspectiva de género hace que se visibilicen todas las sexualidades, ya que hay tantas sexualidades como personas en el mundo. Es esencial la implementación urgente de la ESI para romper tabúes y falsas creencias. Comúnmente se asocia a la sexualidad con el sexo genital, pero es mucho más amplia que eso. Incluye las identidades, orientaciones sexuales, roles y expresiones de género, la intimidad, el placer y el erotismo.

En Argentina, en 2008 se sancionó y promulgó la Ley 26.378 que aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para ampliar información al respecto, la ley está disponible para ser descargada desde Internet.

Con respecto a la discriminación, la ESI ayudaría muchísimo. Imaginemos, por ejemplo, a una persona con discapacidad que es homosexual. Actualmente, en la sociedad, sufriría doble discriminación: por la discapacidad, por un lado y por la homosexualidad, por otro. Es necesario terminar con la violencia y la discriminación. Debemos hacer explícito que las personas con discapacidad tienen derecho a aprender y conocer sobre sexualidad.

*El autor es Licenciado en Psicología con estudios de Posgrado en Psicoterapia Sistémica, Sexualidad Humana y Consejería en Sexología Clínica y Psicoterapia Breve con Orientación Ericksoniana, socio adherente de la Federación Sexológica Argentina (FESEA) y docente en la Licenciatura en Psicología de la Universidad del Aconcagua y la Universidad de Congreso donde, también, dirige la Diplomatura en Sexualidad.