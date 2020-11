Janine Puget nació en Francia y emigró a Argentina durante su infancia. Psicoanalista sobresaliente, hizo escuela en el Psicoanálisis Vincular y supo ser consecuente con sus ideas relacionadas con la igualdad de oportunidades en el campo social y en el hecho de pensar un psicoanálisis comprometido con la cultura, abierto y en movimiento.

Entre sus múltiples acciones destacadas, integró un Grupo sobre Prejuicios y un Grupo de Derechos Humanos en la Asociación Psicoanalítica Internacional y la Federación Psicoanalítica de América Latina (IPA-FEPAL). A lo largo de su carrera publicó numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales acerca de la función del psicoanalista, de la subjetividad social y de las diversas formas de intervenir en psicoanálisis.

Entre sus obras, se destacan “Subjetivación discontinua y psicoanálisis: incertidumbre y certezas” (2015), “Violencia de Estado y Psicoanálisis” (1989), “Psicoanálisis de la pareja matrimonial” (1988), “El Grupo y sus configuraciones” (1982) y “La pareja: encuentros, desencuentros, reencuentros” (1999).

En una de sus últimas entrevistas, refiriéndose el rol del analista, sostenía: “Construyo herramientas clínicas y técnicas para poder trabajar. La realidad me obliga a derribar paredes del cuerpo teórico. Hago entrar lo múltiple, opuesto a lo central. El sujeto no es centro, está, estamos influenciados por múltiples influencias que no dependen de mi inconsciente sino que yo tengo que hacer algo con ellas. Somos uno entre muchos y cada uno es distinto. Es muy difícil de escuchar eso. Uno tiende a decir ‘Yo soy’. Yo no soy, yo voy siendo, voy deviniendo”.

En 2011 recibió el premio Sigourney Award que otorga la Asociación Psicoanalítica Internacional, por sus valiosos aportes al psicoanálisis.