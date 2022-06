Un jugador del Tomba rescindió su contrato y se marchará a River

Durante el pasado mercado de pases en Godoy Cruz, llegaron una catarata de refuerzos para brindarle aires frescos y ayudar al club a mejorar su promedio. La historia es conocida, ya que el Tomba no pudo sumar los puntos esperados y acabó el campeonato en zona de descenso y con el despido de Diego Flores.

Uno de los tantos jugadores que llegó arribó a Mendoza fue Tomás Castro Ponce, un jugador juvenil formado en River Plate, que en las últimas horas rescindió su contrato con el Bodeguero y volverá al club de sus orígenes.

Tomás Castro Ponce, proviene de las inferiores de River. Jugará un año en el Tomba para tener rodaje en Liga Profesional./Prensa Godoy Cruz A.T.

La estancia de Castro Ponce en la provincia no fue la esperada, ya que no encontró los minutos de juego que deseaba y no pudo ni siquiera debutar en la primera división. En cambio si lo hizo en la reserva de Godoy Cruz y, según los primeros rumores, el futbolista continuaría sumando minutos en la misma categoría pero vistiendo la banda.

El volante de la reserva de River es una de las grandes esperanzas del Millonario.

Recordemos que la cesión fue a sin cargo y con una opción de compra de 700.000 dólares por la mitad de su pase. En el acuerdo entre los clubes también se agregó una clausula de repesca hasta 2025 pagando 1.250.000 dólares. Su vínculo con River Plate vencerá el 31 de diciembre de 2023.

River se ilusiona con Luis Suárez, Borja y Aliendro

River acelera las negociaciones para sacudir el mercado de pases a horas del cierre, ya que el club tiene tiempo de cerrar contrataciones hasta el viernes 24 de junio, según los reglamentos de la AFA.

El Atlético de Madrid empató con Sevilla y ambos se clasificaron a la Champions League. Además el Colchonero despidió a Luis Suárez.

En ese sentido y con triple competencia por delante, el DT Marcelo Gallardo sentó postura y le planteó a la dirigencia de River lo importante que es abrochar no menos de tres refuerzos. A esta hora, el arribo del uruguayo Luis Suárez está en veremos. River ofertó un contrato por un año y el “Pistolero” debe responder. Tiene otras ofertas, algunas de Europa y su idea es llegar con buen nivel al Mundial Qatar 2022, su última Copa. Aunque los allegados a la institución de Núñez no pierden las esperanzas, no estará garantizada la llegada del ex Atlético de Madrid. ¿Se dará?

Miguel Borja está por convertirse en nuevo refuerzo de River.

En tanto, el colombiano Miguel Borja parece muy cerca. Prácticamente desvinculado de Junior, el goleador aceptaría la propuesta de Marcelo Gallardo y firmaría con River en las próximas horas. Un 9 de roce internacional con vasta experiencia en la Selección “cafetera”.

El caso de Rodrigo Aliendro es más delicado. Si bien el Millo lleva la delantera, Independiente de Avellaneda y Boca no se bajan de la pelea por el talentoso volante de Colón, una de las figuras del fútbol argentino. La dirigencia de River le ofreció un contrato por tres años y quedó a la espera. Pinta muy bien.