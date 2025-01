Quien era Rito Irañeta, el ex jugador de Los Pumas y empresario mendocino que falleció en Chile

La repentina muerte del ex jugador de Los Pumas y empresario mendocino Luis “Rito” Irañeta conmocionó al rugby argentino. Irañeta falleció este sábado tras un choque frontal en la Ruta E-30-F de la comuna del Zapallar, en Chile. Tenía 74 años.

El empresario mendocino arrancó su carrera en el Mendoza Rugby Club y fue el primer mendocino en ser convocado para Los Pumas. El debut de Irañeta se dio un 20 de junio, en la cancha de Ferro ante Francia.

Luego de un tiempo sin convocatorias, precisamente en el año 1976, Irañeta fue nuevamente convocado para realizar junto a Los Pumas la gira por Gales. Los Pumas alcanzaron tres victorias y tres derrotas de acuerdo a estos resultados: vs. Gales del Este: 25-22 (29-9-76); vs. Cardiff: 29-25 (2-10.76); vs. Aberavon: 18-6 (6-10-76); vs. Centro-Norte de Inglaterra: 9-24 (9-10-76); vs. West Gales: 12-14 (11-10-76) y vs. Selección de Gales: 19-20 (16-10-76).

Este último encuentro que se jugó en el mítico Arms Park de la ciudad de Cardiff fue el más importante de los seis y se definió apenas por un tanto a favor de los locales. Las crónicas de la época elogiaron de manera especial el trabajo de contención de Carracedo, Etchegaray, Irañeta, Fernández y Branca que con su permanente esfuerzo lograron anular la mayoría de los ataques del rival.

En el ámbito profesional, Rito Irañeta se dedicó a los negocios y tuvo una importante función en el ámbito financiero bancario. Fue el presidente del Banco de Previsión Social durante la gobernación de José Octavio Bordón en la provincia.

El accidente fatal ocurrió en la tarde del sábado en la ruta F30-E en la comuna del Zapallar, en la región de Valparaíso.

Según informaron los medios chilenos, se trató de un choque frontal entre una camioneta Hyundai y un BMW. Todas las víctimas fatales fueron de nacionalidad argentina. En el hecho murió Luis “Rito” Irañeta, su esposa Andrea Raganato y la hermana del empresario, Maite Irañeta.