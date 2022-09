Preocupación en Boca: Marcos Rojo sintió una molestia y es duda para jugar ante River

El día de Boca no comenzó de la mejor manera pensando en el Superclásico frente a River que se aproxima. Es que, en el entrenamiento matutino de hoy, Marcos Rojo encendió las alarmas y se retiró de la práctica con una molestia en el aductor izquierdo. ¿Llega al choque ante el Millonario? Su presencia es una incógnita, aunque Hugo Ibarra ya analiza distintas variantes en esa zona.

Qué opciones tiene Ibarra si no llega Rojo ante River

El zaguero estaba realizando un fútbol reducido bajo las órdenes de Ibarra cuando fue a disputar una pelota dividida y sintió la molestia en el aductor. Enojado, Rojo tiró la pechera al piso y de forma solitaria se retiró de la práctica.

6⃣ Marcos Rojo sintió una molestia muscular y no pudo terminar la práctica de hoy. El cuerpo médico lo evaluará durante las próximas horas para ver si llega en condiciones al Superclásico. pic.twitter.com/MXnsS4S6f4 — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) September 7, 2022

De esta forma, con Rojo en duda de cara al Superclásico que se viene, Ibarra comienza a plantear distintos escenarios para armar el equipo titular: si no llega el ex Manchester United, Carlos Zambrano será el encargado de reemplazarlo e integrará la zaga central con Nicolás Figal. De todas formas, no hay que descartar a Rojo porque lo van a evaluar en lo que resta de la semana.

Lo de Marcos Rojo y su salida de la práctica fue precaución. Terminó el entrenamiento con masajes. De acá al sábado no lo van a exigir para que el músculo repose bien. No se quiere perder el Superclásico bajo ningún concepto. Será día a día. pic.twitter.com/83CETnGiAR — Marcos Bonocore (@marcosbonocore) September 7, 2022

Las alternativas que maneja Ibarra en Boca para jugar con River

Si Boca juega con línea de cuatro:

Agustín Rossi, Luis Advíncula, Nicolás Figal o Carlos Zambrano, Marcos Rojo o Zambrano, Frank Fabra, Alan Varela, Pol Fernández, Óscar Romero, Martín Payero o Juan Ramírez, Luca Langoni o Norberto Briasco y Darío Benedetto.

Si Boca juega con línea de cinco:

Agustín Rossi, Luis Advíncula, Nicolás Figal, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra, Alan Varela, Pol Fernández, Óscar Romero, Luis Vázquez y Darío Benedetto.