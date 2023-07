Mendoza, en modo “All Pumas”

Será la primera vez que Los Pumas enfrente a los All Blacks en la provincia de Mendoza. Un detalle no menor para el compromiso previsto para el próximo sábado 8 de julio, desde las 16.10, en el Malvinas Argentinas. Porque si bien el seleccionado neozelandés ya supo jugar en estas tierras, lo hizo ante un seleccionado armado por la Unión de Rugby de Cuyo, en el marco de las giras por nuestro país en 1976 y 1991. De allí que el choque entre ambos seleccionados represente un momento histórico para el deporte en general y para la provincia en particular.

Y Mendoza, que desde hace tiempo se convirtió en escenario de diversos eventos internacionales donde la ovalada se lleva todas las miradas, ya palpita un choque que promete más de 42 mil almas presentes en el estadio provincial.

Los Pumas pusieron primera

Tras su arribo a la provincia de Mendoza el pasado domingo, el seleccionado nacional a cargo del australiano Michael Cheika, que realizará su debut en el Rugby Championships en 2023, entrenó ayer por la mañana en las instalaciones de Los Tordos, donde se dieron los primeros movimientos de una semana que anuncia mucha intensidad.

Según dieron a conocer desde la UAR, la jornada de hoy solo prevé movimientos en el gimnasio. Recién mañana habrá una jornada en doble turno, donde los jugadores argentinos trabajaran nuevamente en las instalaciones de Los Tordos.

El plantel nacional, donde se encuentran convocados los mendocinos Juan Martín González, Rodrigo Isgró y Gonzalo Bertranou, se encuentra alojado en el hotel Cóndor de los Andes, donde aprovechará las instalaciones para realizar algunos trabajos en la jornada de hoy y donde en la mañana del jueves está prevista una conferencia de prensa. Además, habrá análisis de video sobre el rival.

Recién para el día viernes está previsto el reconocimiento del campo de juego del estadio Malvinas Argentinas, donde la Subsecretaría de Deportes trabaja a contrarreloj para dejar todo en condiciones.

Aunque no hubo confirmación oficial, la visita al estadio provincial será durante la tarde. Por la mañana, el entrenamiento está previsto en el club de calle Las Madreselvas.

El Captain Run, tal como se conoce al entrenamiento previsto para el viernes por la tarde, consiste en un práctica libre, con la particularidad que el mismo es comandado por el capitán del equipo y donde el equipo titular realiza movimientos y jugadas preestablecidas tratando de pulir el plan de juego dictado por el coach.

Para acomodar horarios

Tras 32 horas de viaje, el seleccionado neozelandés llegó a la provincia y quedó concentrado en el hotel Park Hyatt Mendoza. Durante la jornada de ayer, el plantel realizó algunas labores de fuerza, aunque la intención fue que se acomodaran a la diferencia horaria respecto de su país (12 horas de diferencia).

Para hoy está previsto el primer entrenamiento en un campo de juego. Será en el club Maristas y desde la entidad confirmaron que será a puertas cerradas.

Los tres mendocinos, protagonistas

Gonzalo Bertranou. Medio scrum formado en Los Tordos Rugby Club de Mendoza, formó parte de los Jaguares en el Super Rugby. Fue campeón del Americas Championship en 2014, con Argentina XV.

Rodrigo Isgró. Gran figura del equipo de Pumas 7s en el Circuito Mundial, puede jugar como wing o centro. Ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Juan Martín González. Juega como tercera línea en el London_Irish de la Premiership Rugby. Debutó en 2021 contra Rumanía, anotando un try, y desde entonces tuvo memorables participaciones.

El programa del Rugby Championship 2023

Fecha 1 - 8 de julio

12.05 Sudáfrica vs Australia - Loftus Versfeld (Pretoria)

16.10 Argentina vs Nueva Zelanda, Estadio Malvinas Argentinas (Mendoza)

Fecha 2 - 15 de julio

4.05 Nueva Zelanda vs Sudáfrica - Mt Smart Stadium (Auckland)

6.45 Australia vs Argentina - CommBank Stadium (Sídney)

Fecha 3 - 29 de julio

6.45 Australia vs Nueva Zelanda - Melbourne Cricket Ground (Melbourne)

12.05 Sudáfrica vs Argentina (Emirates Airlines Park, Johannerburgo)

Amistosos - 5 de agosto

4.05 Nueva Zelanda vs Australia - Forsyth Barr Stadium (Dunedin)

16.10 Argentina vs Sudáfrica - Estadio de Vélez Sarsfield (Buenos Aires)