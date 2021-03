Mano negra en el Superclásico: periodista partidario de River denunció que Boca le puso un chip a la pelota el último domingo

El periodista partidario de River Hernán Santarsiero aseguró que Boca le puso un chip a la pelota del Superclásico del pasado domingo para evitar que el Millo convirtiera en la Bombonera.

El Tano se refirió específicamente a la insólita jugada del final del partido, en el que la pelota tomó un efecto increíble y recorrió la línea del arco defendido por Esteban Andrada.

“Esto es sencillísimo. Hay balones con un chip, que se cargan con USB, que duran aproximadamente 3 horas. Además, hay otros que se usan en el fútbol argentino que tienen sensores, no sabemos si tienen chip. Lo de ayer no fue ni Maradona, ni el campo de juego, ni el viento. Creanme que estos balones se pueden manejar a través de iPhone y hubo una mano negra para que la pelota no ingresara en el arco del Riachuelo”, expresó Santarsiero en un video que subió a su cuenta de Twitter.

El periodista y relator partidario provocó el repudio no solo de los hinchas de Boca, sino también de cientos de hinchas de River. Lo acusaron por hacerlos quedar mal.