Los Pumas 7s, medalla de Bronce, no pueden regresa al país: “Nos duele muchísimo”

El head coach del equipo de rugby, reciente ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, denunció que al plantel no lo dejan regresar al país por las restricciones relacionadas a la pandemia. “No podemos volver a la Argentina: que te digan que no podés volver a tu casa es muy fuerte”, sostuvo Santiago Gómez Cora, DT de Los Pumas 7s.

“No podemos volver por el cupo de los que entran al país. Nos duele muchísimo porque estos chicos sueñan con darle una alegría a sus familias, a sus clubes, y a todos los argentinos, sobre todo después de un año y medio tan difícil, en el que estuvieron aislados para no contagiarse y poder estar en los Juegos”, sostuvo Gómez Cora en diálogo con TN.

Los Pumas 7s no tienen vuelo confirmado de vuelta a la Argentina y, hoy por hoy, no saben cuando van a poder regresar al país. No obstante, estaban expectantes a la situación del equipo de fútbol, que tiene a muchos jugadores del ámbito local y podrían compartir un avión rumbo a casa, siempre que estén las habilitaciones correspondientes.

Los Pumas 7s consiguieron la primera medalla de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En el partido por el tercer puesto, derrotaron por 17-12 a Gran Bretaña y lograron subirse al histórico podio.