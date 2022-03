Scaloni llegó al país: qué dijo sobre el fallo de la FIFA en medio de la polémica entre Argentina y Brasil

El DT de la Selección Lionel Scaloni arribó al país este viernes, para preparar los partidos de Eliminatorias Sudamericanas contra Venezuela (25 de marzo) y Ecuador (el 29, en La Bombonera). En declaraciones con la prensa presente en su llegada al aeropuerto de Ezeiza consideró “injusta” la sanción de la FIFA a Buendía, Dibu Martínez, Lo Celso y Cuti Romero.

“Lo más raro de todo esto es la sanción a los jugadores. Llevo varios partidos sin poder contar con Romero. Si sigo así, va a llegar al Mundial con un par de partidos nada más, lo hemos visto muy poco. Lo Celso lo mismo. Me parece totalmente injusto, espero que se pueda revertir la situación. En eso tenemos que trabajar. La AFA apeló pidiendo el porqué del fallo, ya veremos la respuesta. Nosotros los pusimos en la lista, esperemos contar con ellos”.

“Va a ser muy extraño jugar ese partido después de que las Eliminatorias están casi terminadas. Si hay que jugarlo, no va a quedar otra. Creo que es un partido que ni a Argentina ni a Brasil le conviene, pero si hay que jugarlo se jugará”, dijo.

Con respecto a los partidos amistosos, el DT confió que “hay muchas selecciones que todavía se están jugando la clasificación. En marzo se decidirán y a partir de ahí tendremos las cosas más claras. Es evidente que a nosotros nos interesa jugar con selecciones que no son sudamericanas. En eso estamos trabajando, pero también las demás selecciones están esperando la clasificación para después poder armar los amistosos, que son pocos y este año el tiempo de preparación al Mundial es bastante ridículo. Hay que usar los partidos de buena prueba”.

Y agregó: “Nunca sabés si es bueno o malo”, manifestó con respecto a los posibles entrenamientos en Europa, cortándole las vacaciones a los futbolistas. “Los jugadores vienen de un año de carga de partidos, las vacaciones son sagradas y tiene que ser así. Tampoco es un capricho que porque no tenemos tiempo vamos a ponernos a entrenar, cuando quizá les estamos haciendo un daño. Sí es verdad que la fecha de junio podríamos utilizarla si no llegáramos a conseguir otras selecciones para jugar. Podríamos juntarnos después del partido con Italia y entrenar, pero no cortarles las vacaciones”.

Además, Scaloni se refirió a la lesión de Ángel Di María, quien desde Francia afirman que será baja por tres semanas. Al respecto aseguró: “Hay que esperar. A veces los tiempos no son los que parecen. Una cosa es la clínica y otra lo que siente el jugador. Esperemos poder contar con él como con otros chicos que están llegando con lo justo. Es un momento de la temporada bastante complicado, con muchas cargas. Por eso también la razón de la lista”.

El técnico del seleccionado también habló del partido en donde el Real Madrid eliminó al PSG, de la Champions: “Estuve en la cancha viendo el partido, estaba bastante controlado por el PSG hasta el 1 a 1, ahí se hace un quiebre, son momentos puntuales de un partido que pueden suceder y bueno, el Real Madrid en su cancha siempre es fuerte, el PSG hizo un bugen partido más allá de que fue eliminado, fue dominador del partido y después se complicó por ese gol del empate que puede ser falta o no, pero fue un partido bonito para ver, para analizar y para tener en cuenta”.