Lionel Scaloni confesó cuál es el peor equipo para enfrentar con Argentina tras el sorteo en Qatar 2022

Lionel Scaloni se mostró confiado en la previa, en el durante y en el post del sorteo de Qatar 2022 por los próximos oponentes de la Selección de Argentina, pero al momento de hablar de uno de los competidores en la Copa Mundial Qatar 2022 aseguró que “nadie quiere cruzarse con ese equipo”.

El entrenador argentino inició su camino mundialista con sobriedad en sus entrevistas en Doha. Desde los distintos medios como Espn, TyC Sports o la TV Pública, Scaloni mostró compostura para referirse a los rivales del conjunto albiceleste en la cita mundialística.

🗣 "Jugamos en el Lusail que son 80.000 espectadores, esperemos que 50.000 sean argentinos".



Es por esta razón que, al hablar sobre el nivel de los equipo latinoamericanos en el Mundial, el oriundo de Pujato sorprendió al hablar del peligro que significa enfrentarse ante Uruguay para cualquier equipo dentro de la competición.

"Posiblemente sea su momento más reconocido en la Selección. Lo que pasa es que cuando se conquista un título todo se magnifica, pero recuerdo partidos anteriores de él inolvidables. Sería injusto decir que ahora es su mejor momento".



“Competimos de igual a igual. Nadie quiere jugar contra Uruguay. No tenemos que estar contentos ni tristes. Tenemos que trabajar para lograrlo”, señaló Scaloni sobre el nivel de Uruguay y su clasificación a Qatar 2022 luego del cambio de entrenador.

En cuanto al Grupo C que lideró como cabeza de serie analizó: “Un poco hablábamos ayer. Es un grupo con equipos difíciles. México es difícil. Polonia le ganó bien a Suecia. Arabia hizo una clasificación muy buena. El respeto es el máximo. No es una cosa importante lo de los amistosos. Me gustaría preparar el nivel jugando. Lo importante es cómo estamos nosotros. Históricamente para nosotros México es un rival difícil. En 2006 fue un partido complicadísimo”.

El mensaje de Scaloni para los hinchas argentinos

El director técnico de 43 años terminó por enviarle un sentido mensaje a los hinchas para aliviar las tensiones y darle esperanza a los seguidores de La Scaloneta: “Espero que estén tranquilos. Ojalá sea con Argentina en la final. Todos juntos vamos a estar más fuertes”.