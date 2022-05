La grave acusación del Gringo Cingolani: “En la Copa Libertadores no hay VAR porque quieren favorecer a Boca y River”

La victoria de Boca trajo oxígeno y polémica en iguales proporciones. Por un lado, aire para los dirigidos por Sebastián Battaglia debido a que gracias a los 3 puntos que obtuvieron en La Paz se pudieron acomodar en el grupo de la Copa Libertadores y por otro lado la polémica quedó en el centro de la escena a raíz del penal que cobró el árbitro Kevin Ortega en favor del Xeneize.

En tal sentido, el que no evadió lo sucedido en estadio Hernando Siles fue el , quien expuso una teoría conspirativa: “En la fase de grupos de la Libertadores no hay VAR para favorecer a Boca, River y al resto de los equipos grandes”.

LA TEORÍA CONSPIRATIVA DEL GRINGO CINGOLANI 🤯



¿Estás de acuerdo con que el VAR llegó a la Conmebol para favorecer a los equipos grandes? pic.twitter.com/hXqKaLewAd — TyC Sports Vivo (@tycsportsvivo) May 6, 2022

“¿No se preguntaron ustedes porque no hay VAR? No es por temas económicos, la Conmebol es millonaria, pero millonaria en serio. No hay VAR, porque se busca que las grandes potencias futbolísticas pasen a octavos de final. Volvió la Copa Libertadores de los setenta, son favorecidos los equipos grandes en detrimento de los equipos chicos”, argumentó Cingolani.

Además agregó: “Por esta cuestión no hubo VAR en esta fase de Copa Libertadores, van a pasar de ronda los equipos más poderosos y a partir de octavos hay VAR, esto es parte del negocio”.

“Entiéndanlo, van a favorecer a Boca, a River, a Palmeiras, a Flamengo, lo van a voltear a Colón como ya lo hicieron el otro día”, concluyó el periodista.