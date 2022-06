La doble derrota de Diego Schwartzman: desvalijaron su habitación y quedó eliminado de Eastbourn

Esta semana a los tenistas Diego Schwartzman y Pedro Martínez, les robaron pertenencias caras de sus habitaciones de hotel mientras competían en el torneo Eastbourne International.

“Cuando llegué a la habitación me di cuenta de que mi reloj no estaba allí. Busqué por toda la habitación, no estaba y cuando fui a recepción a comunicar a la gente, luego Diego vino 15 minutos después a decir lo mismo”, expresó Martínez.

“Me robaron un reloj de mi habitación y a Schwartzman también le robaron algunos artículos de su habitación. Tuve una mala noche, esa es la verdad. no dormí Fue difícil preparar el partido, pero traté de concentrarme en jugar”, aseguró el español antes de disputar su encuentro.

Tras este mal trago al Peque le esperaba un encuentro liviano en la segunda ronda del torneo sobre cesped que es la antesala a Wimbledon, al enfrentar al local Jack Draper, que a sus 20 años, y en el puesto 108 del escalafón, fue invitado por la organización para disputar el certamen y brindó un sólido juego.

Jugando en casa por tercer evento consecutivo, Draper quebró el servicio tres veces en la victoria y salvó cuatro de los seis puntos de quiebre en su contra. El jugador de 20 años se asentó en el partido después de perder el servicio en el primer set. Aunque no pudo sacar el partido en 5-3 en el segundo, nuevamente perdiendo cuatro puntos consecutivos, se reagrupó para salvar un punto de quiebre en 5-5 y ganó los últimos cinco puntos del desempate para avanzar.

“Me puse un poco tenso y un poco vacilante. A veces, cuando eso sucede, puedes entrar un poco en ti mismo y comenzar a jugar más ofensivamente”, reflexionó Draper. “Mi entrenador estaba tratando de decirme que sea valiente, que intente imponer mi juego en la cancha”.

Jack Draper

“Fue un partido realmente difícil con Diego. Es un gran competidor, un gran jugador y está en la cima del juego por una razón. Muy feliz de haber superado el partido”, expresó un efusivo británico.

Recordemos que Schwartzman, número 15 del ranking, era el cuarto preclasificado en el ATP de Eastbourne, que tiene como máximo favorito al local Cameron Norrie, número 12 del ranking de la ATP, quien debutó este miércoles con un triunfo en sets corridos sobre el estadounidense Brandon Nakashima.