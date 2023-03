Jorge D’Alessandro, el analista de “El Chiringuito, acrecienta la polémica: “Esta selección es la mejor de la historia del fútbol”

Su rostro en forma de memes recorrió el mundo entero durante el Mundial de Qatar. Jorge Roberto D’Alessandro se convirtió en héroe por defender a la Selección argentina como panelista destacado en el programa El Chiringuito TV de España. De paso por el Monumental para la fiesta del jueves, habló a solas con Los Andes en la zona de prensa del estadio de River Plate, y se animó a redoblar la apuesta.

-¿Qué siente estar en esta fiesta de los campeones del mundo?

-Me siento desbordado sinceramente. He venido a festejar y me siento festejado. Me sorprende mucho la juventud, los momentos únicos que he vivido en este viaje a Argentina porque lo que ha significado el compromiso de España con la Selección a partir de la gran repercusión que tiene “El Chiringuito” aquí en nuestro país es maravillosa y me siento un poco responsable. Estoy muy feliz.

-¿Cuánto hay de actuado y cuánto de verdad en los debates que se arman en “El Chiringuito”?

-El Chiringuito es un programa absolutamente espontáneo y creativo donde cada uno de los analistas se sienta y defiende un concepto de lo que ha visto y le da la interpretación personal. No hay ningún guión. El genio es Josep Pedrerol, quien tiene la capacidad de mover todas las fichas y de jugar con nosotros, por decirlo de alguna manera.

-Usted se adelantó a De Paul...

-Por supuesto, porque antes de que él lo dijera, yo afirmé que esta selección es la mejor de la historia del fútbol. Al menos desde que yo tengo uso de razón, que fue Chile ‘62, aunque desde ‘66 podría hablar con propiedad. Ese equipo de Juan Carlos Lorenzo fue otro gran equipo, pero este es mejor, ni siquiera Brasil del ‘70 lo supera en mi consideración.

-Pero ese fútbol era otro. Entre uno y otro equipo hay 52 años. ¿Es posible la comparación?

-Es que Argentina fue un equipo. La verdad que como jugó la selección, la cantidad de situaciones de juego elaborado que generó, es algo que yo no lo he visto en mi vida. Y, como dije en “El Chiringuito”, el secreto fue lo que hizo Scaloni al poner esos tres volantes que vuelan (Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo de Paul). Lo que hizo Argentina sorprendió, nunca jugaron con tres volantes en la historia. Ni en el ‘78 ni en el ‘86.

-Más de uno se va a sorprender con sus comparaciones...

-Claro, porque Brasil del ‘70 era un equipo lento. Gerson se la pasaba a domicilio a Clodoaldo, este a Rivelinho, hacía un enganche y la tocaba para atrás... hasta que la agarraba Pelé, se juntaba con Jairzinho y “tsas, tsas” había gol. Era magnífico, me gustó mucho ese Brasil del 70, me pareció un equipo emblemático. Aquel gol de Carlos Alberto era considerado el mejor gol de juego colectivo de la historia hasta Qatar, donde Argentina hizo el gol más grande que he visto en mi vida, que fue el de Di María.

-¿Lo sigue emocionando ese gol?

-Es que fue una fantasía, recuerdo que Molina se la toca a Mac Allister y luego para Leo, quien hace un control y borde externo para una carrera cachetada se la da a la carrera a Alexis, pase de la muerte y definición de Di María. Argentina utilizó los ocho mil metros cuadrados que mide el campo y los 105 metros de largo de la cancha, de un lado de la línea de cal al otro lado. El gol de Di María es el mejor gol de todos los tiempos.

-Pero el equipo del ‘86 fue campeón invicto y no pasó ninguna fase por penales…

-Esos son tópicos. Al equipo del 86 lo respeto mucho, le hemos dado el sitio que se merece. Son inmortales porque ser campeón del mundo es un don de Dios, pero ese equipo estuvo basado en la voluntad del mejor del mundo (Maradona) casi de manera anárquica. ¿Cómo le ganamos a Bélgica e Inglaterra?. Diego Maradona dominó a ese campeón, pero en este Mundial el equipo fue el protagonista. Argentina jugó de manera colectiva y fue brillante lo que vimos. Es el equipo que más situaciones creó en la historia del fútbol mundial e hizo todos los goles dentro del área, a excepción del de Messi ante México. Lo que produjo Argentina eclipsó al fútbol mundial. Los tres chicos del mediocampo fueron Ferraris, porque fueron indetectables y no se la dejaron tocar a Rabiot, Griezmann y Tchouaméni, que eran lo mejor del Mundial hasta ese momento.

-¿Esa fue la clave para ver al mejor Messi de todos en un Mundial?

-Messi ha jugado feliz. Maradona fue el mejor jugador en lo individual, fue un solista. Ganó un Mundial él solo, pero las jugadas eran sin asociación, no precisaba al resto. Con 35 años, hemos encontrado la mejor versión de Messi porque ha jugado al fútbol, al servicio del equipo para ponerle el sello de distinción. Por eso hoy es feliz y sonríe jugando acá.

-¿Cree que Messi va a jugar el Mundial 2026?

-Creo que sí lo va a jugar porque Messi, con estos chicos y este presente en la Selección, se siente muy feliz. Y eso es fundamental para pueda cumplirnos el sueño de verlo y disfrutarlo jugando otro Mundial.

-Usted fue arquero, ¿qué papel protagónico tiene el Dibu Martínez en el título del mundo?

-Uno de los más importantes, porque si no tapaba esa pelota en el instante final hoy no estaríamos acá. Es un portero antiguo, me encanta. Es excepcional, tiene personalidad, manejo del juego y del pie. Usa la pelota larga cuando lo necesita.

-¿Le gusta el proceso de renovación que ya inició Scaloni?

-Es el único camino que tenemos, todo lo demás sería ir marcha atrás. Y este camino ya no se puede parar.

Jorge D’Alessandro, el ex futbolista argentino que perdió un riñón durante un partido y es furor en “El Chiringuito”. Foto: Twitter @OffsideStats

PERFIL

Nombre: Jorge Roberto D’Alessandro

Edad: 73 años.

Trayectoria como jugador: fue arquero de San Lorenzo (1968-1974).

Biografía: surgido de las divisiones inferiores del Ciclón, no llegó a afirmarse como “1″ titular y fue transferido al Salamanca de España, donde se consolidó. En 1978, a raíz de un golpe sufrido en un partido, debió ser operado para extirparle un riñón. Volvió al fútbol y se retiró al poco tiempo. Como DT dirigió al Figueres, Mérida, Elche, Rayo Vallecano, Gimnastic de Tarragona y Huesca, todos de España.