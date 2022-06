El ex Tomba Rodrigo Rey conmovió a todos al contar su problema y Wado de Pedro salió a apoyarlo

Lo ocurrido con el arquero Rodrigo Rey durante el último fin de semana abrió el debate en el fútbol argentino. El guardametas de Gimnasia La Plata reaccionó ante la gente de Estudiantes en el clásico, se armó un tumulto y luego salió a explicar. La parcialidad del Pincha se había burlado de un problema y el ex Tomba no lo aguantó.

Tras los acontecimientos, Rey aseguró a los periodistas que trabajaban pos partido que los hinchas locales se habían burlado de “una dificultad” que padece al momento de hablar, situación que apareció cuando era muy chico.

“Lo que hice fue buscar mi agua, saludar e irme. No insulté a nadie, no dije nada. Meterse en cierta forma con una dificultad que tengo yo de chico es algo que no va, que no suma como sociedad y que no le suma a nuestro fútbol. Buscar hacerle daño al otro no está bueno, nunca. Ni conmigo ni con nadie. El fútbol es otra cosa”, aseguró Rey ante la consulta periodística una vez finalizado el 1-1 en el clásico de La Plata.

A lo que añadió: “Para mí no es una nota más porque es la primera vez que hablo sobre esto. El tema del habla lo traigo desde chico y convivo con esto día a día. Es una disfluencia, que algunos días está y otros no, lo principal es que nunca me frenó a nada. Conocí gente que se frena por estas cosas pero no vale la pena”.

Rápidamente, el video se viralizó y el debate no tardó en instalarse. ¿Pueden los hinchas agredir a un rival a cualquier precio?

El apoyo de Wado de Pedro a Rodrigo Rey

En ese sentido, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien también padece desde chico una dificultad para hablar, aprovechó su cuenta de Twitter para solidarizarse con el arquero de Gimnasia La Plata.

Hablé con Rodrigo Rey, arquero de @gimnasiaoficial, sobre lo ocurrido el domingo. Coincido en que estas actitudes "no suman como sociedad ni a nuestro fútbol". Quiero destacar su entereza ante la agresión. Cada vez son más los que levantan su voz contra la intolerancia. https://t.co/XVOOClxDY3 — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) June 6, 2022

“Hablé con Rodrigo Rey, arquero de Gimnasia y Esgrima de La Plata, sobre lo ocurrido el domingo. Coincido en que estas actitudes ‘no suman como sociedad ni a nuestro fútbol’. Quiero destacar su entereza ante la agresión. Cada vez son más los que levantan su voz contra la intolerancia”, lanzó De Pedro en relación al conflicto que se desató en cancha de Estudiantes.