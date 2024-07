“El comandante lo anticipó”: el festejo viral de la AFA por el cuarto título consecutivo de la Scaloneta

La Selección Argentina se consagró campeona por cuarta vez consecutiva en un torneo internacional y las redes se llenaron de mensajes, videos y fotos de los festejos en Miami y en diferentes partes del mundo. Por supuesto que no faltaron los posteos de la cuenta oficial de la AFA, pero uno en particular emocionó al celebrar las cuatro copas de la Scaloneta.

La frase que inmortalizó Guillermo Francella y que es un clásico en el ambiente deportivo, no podía faltar para la celebración del triunfo argentino en la Copa América. “Hermosa mañana, ¿verdad?”, reza el posteo del seleccionado con el emoji de las cuatro copas que logró el equipo que dirige Lionel Scaloni: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024.

“El comandante los anticipó”, arranca el clip, haciendo alusión a Ricardo Fort y a su clásico “Maiameeee” que no faltó en este festejo. “Y el capitán lo conquistó”, sigue en referencia al desempeño de Lionel Messi en el torneo y en las cuatro finales que conquistó la albiceleste.

En poco más de un minuto que dura el video, el CM de la AFA logró emocionar con un compilado de imágenes del equipo argentino celebrando cada triunfo conquistado en Brasil, Inglaterra, Qatar y Miami.

“I Know You Want Me” de Pitbull fue el tema con el que musicalizaron el video por su “1,2,3,4″, que representa cada copa que levantó Argentina en los últimos dos años.

Scaloni, Messi, Di María, De Paul, el Dibu Martínez, Otamendi, Enzo Fernández y Diego Armando Maradona son algunos de los que se destacan en el clip que, en menos de dos horas, superó el millón de reproducciones y se viralizó en redes.