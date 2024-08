El capitán de Los Leones destruyó a Gonzalo Peillat tras la polémica en los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están por llegar a su fin, pero las polémicas continúan en torno a lo nos dejó el evento. La controversia que surgió tras el accionar de Gonzalo Peillat, ex jugador de Los Leones, sigue siendo tema de discusión. En este caso, Agustín Mazzilli realizó contundentes declaraciones sobre lo sucedido.

Recordemos que Gonzalo Peillat, quien renunció al equipo argentino de hockey sobre césped para unirse al seleccionado alemán, le festejó un gol en la cara a sus ex compañeros en París 2024. De esta forma, Agustín Mazzilli, excapitán de Los Leones y amigo cercano de Peillat durante muchos años, expresó su gran desilusión.

Gonazlo Peillat gritando el gol contra Los Leones en París 2024. (AP)

“En el primer partido que jugamos contra él, también gritó un gol de esa manera y me pareció muy excesivo, pero todavía estaba con ese sentimiento de doble sensación, porque era mi amigo. Yo quería que vuelva”, comenzó declarando.

Durante su tiempo en Los Leones, Mazzilli y Peillat fueron compañeros de habitación y ambos fueron partícipes del famoso reclamo contra las autoridades del Hockey argentino, lo que llevó a su renuncia del equipo nacional. En ese entonces, Agustín regresó al seleccionado, mientras que Gonzalo optó por representar a Alemania, país que le ofreció las puertas abiertas.

“A partir del partido de hace dos años atrás, me puse a pensar y dejé en claro que (Peillat) es un alemán más”, expresó Mazzilli, quien decidió retirarse tras los JJ.OO.

El Pájaro no se limitó en sus palabras a referirse a su ex amigo y lo fulminó: “Claramente se nota que no le interesa y que no tiene sensaciones con Argentina”. Por si quedaban dudas de sus declaraciones, Agustín resaltó que “hay que empezar a decir que es un alemán más que nació en Argentina. Y está todo bien, pero es un alemán”.

Finalmente, el ex capitán nacional cerró con una mirada personal pensando en los próximos años. “Está jugando en un equipo donde en los últimos ocho Juegos Olímpicos llegó a semifinales, así que claramente va a ser candidato”, concluyó.