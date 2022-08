¡Debut y expulsión! se cumplen 17 años del primer partido de Lionel Messi con la Selección Argentina

Se cumplen 17 años del debut fallido de Lionel Messi con la Selección Argentina en Budapest. Lo que se anticipaba como un día para recordar, terminó siendo una dolorosa experiencia para quien terminaría siendo máximo goleador histórico, jugador con más presencias y capitán de la Albiceleste.

El 17 de agosto de 2005, Messi tuvo su esperado estreno con la mayor en un amistoso contra Hungría. A los 18 minutos del segundo tiempo, José Pekerman le dio ingreso en lugar de Lisandro López, pero solamente duró 45 segundos en cancha: en la primera pelota que tocó, se dispuso a encarar y el lateral Vilmos Vanczák lo tomó de la camiseta. Un joven Lionel de 18 años intentó sacárselo de encima con un manotazo que rozó el rostro del húngaro, quien exageró y convenció a Markus Merk -árbitro de aquel partido- de mostrar la tarjeta roja.

“Pensaba ‘entré y me echaron, no me van a llamar nunca más’. Fue terrible”, expresó Messi sobre ese episodio en una entrevista con TyC Sports, en 2019. Además, La Pulga venía de ser la figura en el Mundial Sub-20 de Holanda que obtuvo la Selección Argentina bajo la conducción de Francisco Ferraro. Aquel torneo lo arrancó en el banco, pero terminó siendo el máximo goleador (seis) y mejor jugador del certamen.

Los números de Messi en la Selección Argentina