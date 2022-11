Cristiano Ronaldo se refirió a su relación con Lionel Messi: “No somos amigos”

La rivalidad futbolística entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no tiene precedentes, ya que durante más de diez años han competido en el más alto nivel futbolístico, transformándose en dos de los deportista más grandes de la historia del fútbol.

En las últimas horas, el portugués quien se encuentra en plena preparación para disputar con su selección el próximo Mundial Qatar 2022, decidió brindar una entrevista de caracter íntimo con Piers Morgan y habló de todo.

Cristiano Ronaldo

Cristiano no tuvo inconveniente cuando le consultaron acerca de su relación con Lionel Messi y expresó: “Es impresionante, mágico, top. Como persona, hemos compartido rivalidad 16 años. Tengo una gran relación con él”.

Luego el Bicho se explayó un poco más con sus dichos y reveló: “No somos amigos, pero es como un compañero de equipo. Le respeto”.

“Siempre habló bien de mí. Incluso su mujer y mi novia se respetan, las dos son argentinas. Es el mejor contra el que he jugado”, sentenció el delantero del Manchester United sobre La Pulga.

Cristiano Ronaldo habló de las posibilidades de Portugal en esta Copa del Mundo

Portugal forma parte del Grupo H junto a Uruguay, Ghana y Corea del Sur, y Cristiano Ronaldo se mostró “muy optimista” y develó: “tenemos un entrenador fantástico y tenemos una buena generación de jugadores. Tengo muchas ganas de ir, una Copa del Mundo es increíble. Soñé con ganar un Mundial”.

Al referirse a su futuro con la selección lusa, el jugador fue contundente: “es difícil decirlo en este momento, porque mi estado de ánimo está, en este momento, en la Copa del Mundo. Probablemente sea mi último Mundial, por supuesto, ya es mi quinta participación. No sé qué va a pasar después, pero como les dije antes, y lo diré nuevamente, los aficionados siempre estarán en mi corazón y espero que estén a mi lado, incluso si regreso, o si no regreso, o si me quedo o lo que sea”, concluyó Ronaldo.

Cristiano Ronaldo está encendido y Portugalquiere ganar el próximo Mundial de Qatar 2022. (AP)