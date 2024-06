A dos días del partido contra Chile, Scaloni podría “meter mano” en el equipo que le ganó a Canadá

Tras vencer a Canadá en la primera fecha de la Copa América , la Selección Argentina viajó a New Jersey a la espera del próximo encuentro frente a Chile y en caso de ganar se asegura un lugar en los cuartos de final.

Messi recibió una durísima plancha durante el partido contra Canadá.

Para el partido de la segunda fecha, Lionel Scaloni tendría en mente realizar algunos cambios. Según trascendió, todos los jugadores están a disposición realizando trabajos de gimnasio y campo con movimientos en espacios reducidos e incluso incorporaron tiempo para un distendido fútbol-vóley.

Aunque no hay certezas, se sabe que Scaloni es un entrenador que cambia jugadores partido a partido dependiendo del rival. Esta vez no sería la excepción y los 11 titulares que salieron contra Canadá no repetirán, ya que notó algunas falencias que los corrigió sobre la marcha.

El seleccionado completó un nuevo entrenamiento en New Jersey. Foto: Argentina.

En sus 71 partidos como técnico de la selección apenas repitió la alineación titular en dos oportunidades. Ahora las dudas pasan por el lateral izquierdo, donde podría volver a estar Marcos Acuña o meterse Nicolás Tagliafico.

Además, tres nombres pelean un lugar dependiendo de si Scaloni mete un cambio de sistema en el 11 inicial: Ángel Di María, Nicolás González o Enzo Fernández.

En caso de que ingrese el ex River y actual mediocampista del Chelsea, el tridente ofensivo Di María, Álvarez y Messi se disolverá para que la referencia de ataque pasaran a ser dos: Messi-Álvarez o Messi-Martínez.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE ARGENTINA PARA ENFRENTAR A CHILE

Por ende, a dos días del próximo partido de la Selección Argentina, los 11 iniciales serían los siguientes: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Ángel Di María o Nicolás González o Enzo Fernández.

A QUÉ HORA ES EL PARTIDO DE ARGENTINA VS CHILE

El encuentro por la segunda fecha de la Copa América 2024 en Estados unidos será el próximo martes 25 de junio a las 22 horas. En caso de ganar, el seleccionado ya estará clasificado a los cuartos de final de la competencia.