Los 29 de La Tavolata: la tradición de los ñoquis que conquista Mendoza y agota reservas en cada edición

En Argentina, como en Italia, el 29 de cada mes es sinónimo de ñoquis, reuniones y tradiciones alrededor de la mesa. En pleno Kilómetro Cero de Mendoza , La Tavolata , el restaurante de cocina italiana del Polo Gastronómico de Grupo Huentala , logró transformar esa costumbre en una experiencia gastronómica que ya es un clásico de la ciudad y que, edición tras edición, registra reservas agotadas .

Con una propuesta que rescata los sabores de la cocina italiana tradicional y los combina con productos de excelencia, el restaurante convoca todos los meses a mendocinos y turistas que buscan disfrutar de una velada diferente, donde la gastronomía, el vino y la hospitalidad son protagonistas.

La experiencia "Los 29" gira en torno a un menú especial elaborado especialmente para la ocasión. Los protagonistas son los ñoquis artesanales , preparados en el día con recetas de inspiración italiana y acompañados por una cuidada selección de salsas que combinan tradición e innovación.

La propuesta se completa con el maridaje de los vinos de Huentala Wines , seleccionados para potenciar cada plato, y una carta de postres tradicionales que pone el broche de oro a una experiencia pensada para disfrutar sin apuro.

Más allá del menú, el éxito de la propuesta reside en el ambiente que se vive en cada edición. La tradición del billete bajo el plato, la calidez del servicio y una atmósfera que recuerda a las grandes reuniones familiares convierten cada día 29 en una verdadera celebración.

"Ver cómo el restaurante alcanza su capacidad completa en cada fecha nos llena de orgullo. Los 29 ya no son solo una fecha en el calendario, sino un ritual urbano donde la gente sabe que viene a comer increíble, a brindar y a compartir un momento único en pleno centro de Mendoza", destacan desde el equipo gastronómico de Grupo Huentala.

Un clásico del centro mendocino

Con cada nueva edición, La Tavolata continúa consolidándose como uno de los espacios gastronómicos más elegidos de la ciudad. Su propuesta combina cocina italiana de calidad, un ambiente cálido y familiar y una ubicación privilegiada dentro del Polo Gastronómico de Grupo Huentala, convirtiéndose en un punto de encuentro para quienes disfrutan de las tradiciones y la buena mesa.

Debido a la alta demanda y a que los cupos suelen agotarse con anticipación, el restaurante recomienda realizar las reservas con tiempo para asegurar un lugar en las próximas ediciones.

Ficha de la experiencia

Evento: Los 29 de La Tavolata.

Cuándo: Todos los días 29 de cada mes, en los servicios de almuerzo y cena.

Dónde: La Tavolata – Polo Gastronómico Grupo Huentala (Primitivo de la Reta 989, Ciudad de Mendoza).

La propuesta incluye: Menú especial de ñoquis artesanales, variedad de salsas, maridaje con vinos de Huentala Wines y postres tradicionales.

Reservas: Con reserva previa, sujetas a disponibilidad de cupos.

Más información

Instagram: @huentalahotel